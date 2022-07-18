Age of Innocence представил новую летнюю коллекцию обуви. Бренд впервые выпустил модель на шпильке — босоножки Mimi. Дизайнеры заявляют, что это самые удобные туфли на высоком каблуке, которые визуально удлиняют ногу.

Также в коллекции женственные мюли Brenda с закрытым носом на маленьком каблуке и мюли с открытым носом на каблуке-рюмочке. Это самые универсальные модели в ассортименте бренда, которые можно носить как с брючными костюмами, так и с платьями, мини-юбками и даже шортами.

Особый акцент сделан на туфли Gemma в ретростиле на устойчивом каблуке и с застежкой Mary Jane. Они доступны в нескольких оттенках: белый выполнен сделан из кожи, а голубые и зеленые модели покрыты лаком.