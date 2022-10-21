Российский ювелирный бренд Avgvst объфвил о запуске собственного печатного журнала «Августник», который будет выходить один раз в год. Первый номер, получивший название «Одиссея», уже поступил в продажу на официальном сайте марки. Путешествие поневоле, путешествие как трансформация, путешествие как столкновение с препятствиями, путешествие как очищение, возвращение домой.

«Мне очень важно было сделать этот слепок года — эпохи нашими глазами и глазами таких, как мы», — написала основательница марки Наталья Брянцева в соцсетях.

Первый номер выпущен тиражом в 500 экземпляров. Суперобложка-бандероль раскладывается в постер. Над выпуском работали Алена Долецкая, Дмитрий Муратов, Катя Павлова («Обе две»), Владимир Раевский, Протей Темен, Антон Уткин и многие другие.