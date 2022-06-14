Молодой российский бренд из Ростова-на-Дону CNS — Coins, специализирующийся на производстве аксессуаров из кожи, выпустил новую коллекцию сумок, получившую название Romantic Café. Работая над капсулой, дизайнеры вдохновлялись «магией первой встречи», рассказывают в компании.

Модели сумок, имеющие традиционные для бренда выразительные формы и лаконичный дизайн, выполнены в свежих оттенках lime, bubble gum, sugar apple, blueberry, candy, mojito и paradise green. В коллекцию вошли как существующие модели, так и новинки.

Регулируемый плечевой ремень позволяет носить любую из них на плече или в руке, добавляют в Coins. Также в комплекте к ряду моделей идет съемная ручка или дополнительный ремень.

CNS – Coins – российский бренд аксессуаров из натуральной кожи для женщин и мужчин. История компании началась в 2003 году с кожгалантерейной фабрики, выпускающей продукцию для сетевых заказчиков, а в 2019 году появился собственный бренд CNS – Coins. Компания построила экосистему, которая включает в себя все этапы создания: от разработки экспериментальных моделей до запуска изделий в основное производство.