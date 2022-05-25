Новый летний дроп – заявление о том, что компания меняется. Сохраняется ДНК бренда (высокое качество, натуральные ткани, комфортная посадка), основная коллекция остаётся в тренде, но «омоложивается», появляются сезонные flesh-коллекции в формате limited edition, которые будут представлены в избранных магазинах.

«Мы находимся в среднем сегменте и, несмотря на то что средний класс сжимается, ДНК бренда остаётся – надо всем идти за своей мечтой, – рассказала Ксения Рясова, владелец бренда Finn Flare, в комментарии ИА «РИА Мода». – Насколько я понимаю, западные бренды вернутся нескоро, а те, которые возвращаются, как LLP, представляют прошлые коллекции. В том виде, в котором было, ничего уже не вернётся, это для нас огромный шанс. У нас есть своя ниша, и она расширилась. Наше исследование показывает, что больше всего потребителей перешло из Massimo Dutti, Tommy Hilfigger, Uniqlo, Levi`s.

Мы инвестировали большие деньги в новые конструкции, усовершенствовали посадки. Используем много маленьких технологий: специальные пропитки, мембранные и водоотталкивающие ткани. Мы не можем себе позволить использовать полиэстер. Не отступаем от основных материалов – льна и хлопка, стараемся минимизировать издержки, чтобы не транслировать их потребителю».

Цена моделей новой коллекции на 15-20% ниже регулярного ассортимента. Коллекцию отшивали в собственном небольшом цеху в Москве из тканей, закупленных до повышения курса валют в 2021 году. Сейчас новинки продаются только в онлайн-магазине и 5 флагманах сети: ТЦ «Авиапарк», «Европейский», «Коламбус», санкт-петербургские ТЦ «Радуга» и «Галерея».

Помимо обновления ассортимента, в 2022 году компания планирует открыть минимум один новый магазин (с начала года сеть открыла 2 новые точки) и продолжит развивать онлайн-продажи.

В настоящий момент у Finn Flare 88 розничных магазинов в России.