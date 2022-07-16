Российский бренд LIMÉ представил первый осенний дроп. Его основой стал современный тейлоринг с добавлением ретро-спорта и кэжуала. Остроты в коктейль из классических решений добавляют необычные детали: прорези под задними карманами или асимметричная застежка джинсов с низкой посадкой, боковые разрезы на блейзерах и брюках.

Все модели сочетаются между собой, с ними легко создавать многослойные образы для переменчивой погоды межсезонья.

Блейзер прямого кроя с брюками или шортами дополняют топы-майки в рубчик или джерси в полоску, а в качестве второго слоя выступают рубашки в мужском стиле, надетые поверх топа или оверсайз футболки. Важным элементом линейки стали «университетские» толстовки, которые в новом сезоне надевают поверх рубашек и под блейзеры, а также джоггеры с принтом.

Цветовая гамма дропа — сдержанная. К классическим черному, серому, бежевому и оттенкам коричневого точечно добавлены бордовый, петроль, небесно-голубой, оранжевый и красный. На случай более прохладной и дождливой погоды в коллекцию вошли тренчи с водоотталкивающей пропиткой и куртки из экокожи в байкерском стиле.