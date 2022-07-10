7 июля 2022 года в Москве в пространстве Новой Третьяковки состоялся показ 30 современных российских дизайнеров, вдохновлённых культурным кодом и образами России, сообщают организаторы.

Проект «Россия. Горизонты» посвящён многовековой русской культуре, её образам и великому наследию. Идею проекта предложил «Рустрендс», основательницей и руководителем которого является Юлия Музыка. Проект «Россия. Горизонты» поддержан грантом Президентского фонда культурных инициатив и реализован под арт-надзором продюсера Артема Кривда.

Открыл мероприятие хореографический этюд от солистки Большого театра Анны Тихомировой и народного артиста РФ Руслана Скворцова под музыку победителя всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура» Мердана Бяшимова.

В рамках презентации проекта представлено более 50 образов из коллекций таких знаковых фигур индустрии, как Алиса и Юлия Рубан, Даниил Берг, Игорь Чапурин, Яна Расковалова, Артем Кривда, Леся Парамонова, Антон Лисин, Светлана Родина, Юханн Никодимус и другие. Кроме известных дизайнеров, своё видение представили молодые локальные бренды, проект «Рустрендс», РГУ им. А. Н. Косыгина, а также предприятия народных художественных промыслов – «Елецкие кружева», «Горьковский гипюр», Гжельский и Дулёвский фарфоровые заводы и другие.

Организаторы Российской креативной недели: АНО «Креативная экономика», Российский книжный союз и «Роскультцентр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.