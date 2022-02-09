Музей «Гараж» и LETA создали совместную коллекцию украшений, которая посвящена одному из символов Музея – мозаичному панно «Осень» в атриуме «Гаража».

В линейку вошли две пары серёг, три кольца, колье и браслет: цвет и форма эмалевых вставок в украшениях вдохновлены оригинальными фрагментами мозаики, а незаполненные элементы символизируют утраченные части панно.

Каждое украшение – рассказ о том, что все частицы самобытны, ценны и являются основанием большой идеи. Например, прямоугольные пусеты с белой эмалью отсылают к самым светлым элементам мозаики – летящей птице и ветру, которые передают ощущение чистоты и свободы.

«При создании коллекции я углубилась в историю советского наследия – изучила предпосылки появления и значимости мозаичных панно в декорировании интерьеров и экстерьеров, их основную символику. В каком-то смысле мозаики были инструментом визуальной пропаганды, но не всегда идеологической. В основном изображения на них рассказывают о мире во всем мире, спорте, труде, космосе, стремлении к развитию цивилизации, об исторических фактах», – отмечает Катя Алагич, дизайнер коллекции.

Важной частью проекта является инициатива с перечислением процента от стоимости каждого украшения в эндаумент-фонд Музея. К запуску новой коллекции был снят кампейн, в котором приняла участие дизайнер украшений LETA Катя Аглич и команда Музея «Гараж».

Коллекция доступна в магазине Музея онлайн и офлайн, а также на сайте LETA и в магазинах-партнерах в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.