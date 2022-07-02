Немецкий интернет-магазин одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома Bonprix прекратил свою работу в России. Уведомление об этом размещено на сайте торговой организации. Официальные причины ухода из страны не называются.

«Сообщаем вам о том, что интернет-магазин www.bonprix.ru, к сожалению, прекращает свою работу и прием новых заказов товаров с 18.00 по московскому времени 30 июня 2022 года», - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что служба поддержки для клиентов продолжает работать в обычном режиме.

Все заказы, оформленные до 18 часов 30 июня 2022 года, будут обработаны и доставлены в срок. Но больше заказ оформить не получится.

Bonprix работает в 30 странах Европы, Северной и Южной Америки. Компания пришла в Россию в 2006 году. В ассортименте Bonprix женская и мужская одежда, аксессуары, одежда для детей, домашний текстиль и предметы декора.