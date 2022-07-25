Бренд ALEXANDR MILLER первый раз заявил о себе в 2018 году на конкурсе дизайнеров в Сибири. Персональные коллекции Александра – это одежда для ярких впечатлений, балансирующая на грани элегантности и эпатажа, винтажности и неогламура. Индивидуальность в моде дизайнер понимает как образ с выраженным вкусом и цветом, способным дарить сильные ощущения.

Александр Миллер родился в семье репрессированных немцев, высланных в Новосибирск начале Второй мировой войны. В годы юности Александр столкнулся с насмешками сверстников из-за своего немецко-австрийского происхождения, что в определённой мере повлияло на становление личности и характера дизайнера, а позже проявилось и в его творчестве.

«Особенно остро я ощущал потребность самовыражения в период советской и постсоветской уравниловки, когда хотелось делать всё наперекор системе. Может быть, поэтому моей одежде до сих пор свойственно некое бунтарство и непокорность стандартам. В этом смысле меня вдохновляет Сибирь и родной город Новосибирск, ставший домом для многих потрясающих личностей, ежедневно доказывающих своим трудом, что они могут мыслить нестандартно и делать что-то новое и нужное для многих других людей».

Свою новую коллекцию haute couture под названием Ex profundo дизайнер представил в рамках Всероссийского конкурса креативных специалистов индустрии моды «ЛИДЕРЫ МОДЫ» / FASHION LEADERS. На создание линии Александра вдохновил образ княгини Ольги – мудрой правительницы и просветительницы Русской земли. Ее личность всегда привлекала внимание не только историков, но и живописцев. Княгиня Ольга – первая известная в истории женщина правительница на Руси. При ней Русь не вела внешних войн, но занимала высокое положение на международном поприще. Ольга заботилась о благе своих подданных и своим примером показала, что женщина может быть отличным правителем наряду с сильными мужчинами.

Концепция этой коллекции – новые образы с характерными чертами «A la Russe». Яркие, сочные цвета, великолепные и роскошные головные уборы. Эти элементы, присущие русскому костюму, до сих пор будоражат умы. И этой коллекцией дизайнер решил вновь обратить внимание зрителя на наши корни. Следует подчеркнуть, что коллекция была выполнена в виде фильма в картинках. Все прикрепленные файлы необходимы для просмотра в загруженном порядке. Каждый файл пронумерован для определения порядка просмотра. В итоге она набрала максимальное количество баллов на конкурсе FASHION LEADERS.

Ранее Александр Миллер участвовал в российско-итальянском конкурсе «Исскуство в моде», в рамках которой дизайнеры из разных регионов РФ представили кутюрные коллекции, инспирированные творчеством великих российских деятелей искусств. Затем лучшие из них были продемонстрированы всей мировой прессе, аккредитованной на Миланской неделе моды и собравшиеся в миланском PalazzoVisconti на ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ МОДЫ в рамках проекта помощи талантам Emerging Talents Milan. В ней можно проследить отсылки на русский авангард – одно из направлений искусства европейского авангарда в России, расцвет которого пришёлся на 1914—1922 годы. Для своих образов он «заимствовали» характерные для художников того времени четкие геометрические рисунки, абстрактные формы, плоскостные композиции, необычные принты и оригинальную фурнитуру.