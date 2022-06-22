Издание CR Fashion Book China поместило оцифрованное изображение Мэрилин Монро на обложку последнего номера. Об этом пишет Hypebae.

Изображения актрисы были созданы в сотрудничестве с диджитал-площадкой Web3 Amethyst и компанией Authentic Brands Group, которая владеет правами на имя и изображения Монро. В общей сложности они представили восемь образов. Так, Мэрилин можно увидеть в нарядах Miu Miu, Fendi, Balenciaga, Thom Browne, Balmain и David Koma, а также в одежде цифровых модных домов Auroboros и Tribute Brand.

«Каждый редактор и стилист мечтает работать с великими людьми, но никто не сравнится с Мэрилин. Ее иконография выдерживает испытание временем — достаточно посмотреть новости за последние несколько месяцев. Миры моды, искусства и кино продолжают вдохновляться ею каждый день», — поделилась создательница CR Fashion Book Карин Ройтфельд.

«Она звезда обложки мечты для любого модного редактора и человек, которым я всегда восхищался за то, что он был первопроходцем в создании увлекательного личного бренда, выходящего за рамки ее работы. Это ключевой аспект большинства знаменитостей сегодня, но Мэрилин была одной из первых, кто сделал это. Я приняла уникальный вызов: представить себе современную фотосессию для такой классической звезды».