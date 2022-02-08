Косметический бренд Рианны Fenty Beauty представил новую губную помаду Icon в десяти разных оттенках: от нюдового до ярко-красного. Любимый цвет певицы в палитре новинки – MVP. Его и еще несколько других Рианна демонстрирует в динамичном рекламном ролике, появившемся в Instagram певицы.

Судя по заявлению бренда, новые оттенки отлично сочетаются с разными цветами кожи. Помада Icon обеспечивает полуматовое покрытие с легким сиянием за счет увлажняющих компонентов в составе – гиалуроновой кислоты и витаминов C и E. Кроме того, процесс ее нанесения Fenty Beauty упростили с помощью заостренной формы. Это позволяет накрасить губы без дополнительного контура карандашом, пишет L’Offciel.

«Идеальная красная помада – это самый сексуальный и вдохновляющий аксессуар, который можно надеть, когда хочется почувствовать себя особенной, привлекательной. Когда вы наносите красную помаду, она сразу придает вам уверенности. Мне нравится, что любая девушка может нанести ее на губы одним движением и тут же почувствовать себя сильной и притягательной», – приводит Elle слова Рианны.

Футляр помады закрывается на магнит до щелчка. Упаковка Icon многоразовая и выполнена из устойчивых и экологичных материалов. Когда помада закончится, ее можно будет наполнить новым оттенком в официальных магазинах бренда.

Icon Fenty уже можно приобрести на сайте бренда. Стоимость помады составит $20, а сменных оттенков – $12.