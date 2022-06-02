Российские онлайн-ретейлеры запустят летний аналог «черной пятницы» со 2 июня. В распродаже будут участвовать большинство популярных товаров, в том числе одежда и обувь.

«Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщает о старте новой совместной акции онлайн-ретейлеров – летней распродаже «Белая пятница». Первую совместную акцию решили не привязывать строго к определенной дате и не ограничивать по времени проведения, однако у большинства компаний старт 2 июня, а завершение – 6 июня. Ряд ретейлеров решили продлить акцию на 10 дней», – рассказали в Ассоциации компаний интернет-торговли:

Российские маркетплейсы обещают горячие скидки: покупатели смогут сэкономить до 50–80% на покупке одежды и обуви. Кроме того, ретейлеры предлагают скидки до 50% на компьютерную и бытовую технику, а также электронику.

«Многие товары не только вернулись на уровень февральских цен, но выставляются даже ниже этого уровня — это замечательная возможность для покупателей приобрести необходимые вещи с большой экономией», - приводятся в сообщении слова президента АКИТ Артема Соколова.