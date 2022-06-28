Московский дизайнер Светлана Коше представила новую демисезонную коллекцию своего бренда Coshe под названием Between the sky («Между небом»). Презентация прошла на Московской недели моды в парке «Зарядье».

Дизайнер вдохновлялась ритмом большого города, поэтому в линии соседствуют спортшик и классика. А простые формы и понятные силуэты помогают подчеркнуть благородство тканей и фактур.

В этом сезоне большой акцент был сделан именно на верхней одежде, поэтому в коллекции были представлены куртки, парки, пиджаки и тренчи. Всего Coshe продемонстрировал 35 женских и пять мужских образов.

Ключевым материалом стал лен. Из него выполнены женственные платья-миди с акцентом на талии, тренчи и рубашки с необычными деталями. Также в коллекцию вошли модели из натуральной кожи — из нее сделаны юбки в складку, куртки-косухи, шоколадные бомберы, двубортные жакеты с рисунком и укороченный тренч.

Среди аксессуаров представлены сумка-торба с плечевым ремнем и съемной ручкой цвета шоколадного трюфеля и черный галстук. Ключевые оттенки коллекции взяты из летней палитры: небесно-голубой соседствует с густым можжевеловым, а цвет свежих сливок — с оттенком пшеничного поля.