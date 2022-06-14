Санкт-петербургский экобренд одежды Urbantiger объявил о сотрудничестве с Лизой Зоровой — основателем бренда ручной керамики Zorca Ceramica.

Она присоединилась к проекту Heroes, задуманному для объединения творческих людей и компаний со схожим мировоззрением и позиционированием. Его задача не только рассказать о деятельности брендов или представить аудитории актуальные коллекции Urbantiger под новым углом, но и создать комьюнити увлеченных и неравнодушных — ради красоты и экологии, говорят в компании.

«Позиционирование наших брендов схоже: мы создаем красивые качественные изделия для повседневного использования, — рассказала Лиза Зорова. — Они сделаны с душой и для всех. Каждый желающий может получить чуть больше удовольствия от жизни, используя их. Все мое творчество говорит о любви к жизни, любви к повседневности. Рисунки детские наивные, формы простые. Они возвращают в детство, когда мы рисовали как чувствовали, а не как правильно. Мои работы основаны на любви к неидеальности. Чашки неровные, дизайн разноплановый. Я тоже не идеальна, никто не идеален. В этом вся суть: видеть и любить красивое в обыденном».

Лиза представила модели бренда в рамках фотопроекта, сьемка проходила в ее студии. Партнеры по коллаборации также провели небольшой совместный конкурс с подарками от Zorca Ceramica.