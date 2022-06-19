Лимитированная коллекция одежды и аксессуаров состоит из 9 вещей: худи с надписью «Этот худи доставляет», зонт, фартуки для взрослых и детей, а также сумка «Неавоська», созданная в трех расцветках в коллаборации с российским брендом сумок и аксессуаров Arny Praht.

Первая партия уже представлена в мобильном приложении и на сайте СберМаркета. Заказ мерча доступен в Москве в пределах МКАД, а в будущем география доставки будет расширяться.

В коллекцию вошли базовые одежда и аксессуары для клиентов любого пола и возраста. Три варианта фартуков с изображениями тигра, крокодила и льва для детей, зонт, худи и сумки в трех расцветках.

Одежда изготовлена из качественных материалов, за которыми легко ухаживать. В дизайне использованы узнаваемые сочетания зеленого, оранжевого и розового. Худи выполнен в лаконичном дизайне и универсальном черном цвете с минимальным брендированием, чтобы он мог легко вписаться в любой гардероб.

В начале июля коллекция пополнится фирменными футболками с надписью «СберМаркет горяч». «Наша практика — доставлять продукты и товары из любимых магазинов. А сейчас мы рады представить собственную линейку товаров, которые тоже, надеемся, станут для наших пользователей любимыми», — говорит Алексей Задунайский, креативный директор СберМаркета.