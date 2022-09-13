Ushatáva показал рекламную кампанию новой осенне-зимней коллекции. Съемки прошли на родине близкого друга марки и бывшего контент-директора Дачи Зухбая в абхазском селе Окуми. У всех моделей есть своя история, связанная со вкусом и характером дизайнера, его архивными разработками и любовью к конкретным силуэтам.

Когда возник вопрос, где и как снимать коллекцию, Нино Шаматава, соосновательница и креативный директор бренда, сразу остановилась на селе Окум в Абхазии, где Дачи провел детство. Моделями стали друзья и коллеги Дачи — Оксана Павлишина и Даша Тюмкина. Помимо них, в кампании снялись местные жители, они ждали приезда команды как большого праздника. Ни с кем из них об участии заранее никто не договаривался. Благодаря интуитивному и бережному подходу вещи из коллекции не выглядят театрально.

Все места лишены искусственных декораций: рассыпанные на полу орехи, заросли цветов во дворе, натянутая бельевая веревка добавляют кампейну целостность и отражают посыл коллекции.

Коллекция поступит в продажу 20 сентября 2022 года и будет представлена в магазинах бренда и онлайн.

Дачи скончался 15 августа 2021 года. Он появился в команде Ushatáva в 2016 году и как дизайнер занимался мужской линией одежды, а затем возглавил отдел контента. Именно благодаря Дачи бренд обрел такую узнаваемость, а главное — собственный уникальный язык.