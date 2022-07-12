Бьюти-ритейлер Sephora объявил об уходе из России. Компания выпустила заявление, в котором сообщила о закрытии офлайн- и онлайн-магазинов в ближайшие сутки. Причиной названа политическая обстановка и сложности с поставками.

Французская косметическая компания продаст все свои 88 магазинов в России генеральному директору российского филиала, сеть продолжит работу под брендом «Иль де Ботэ». Сумма сделки, которая еще «подлежит одобрению компетентных органов власти, в частности, антимонопольных органов», не разглашается.

Бренд пообещал поддерживать российских сотрудников: «Безопасность нашей локальной команды является нашим приоритетом, и мы будем продолжать поддерживать ее в это трудное время». Новым владельцем магазинов сети станет российская компания Île de Beauté, где до официального прихода Sephora в страну был представлен бренд.

Магазины Sephora в России, как и все 124 магазина группы LVMH (Louis Vuitton, Dior, Celine или Moët & Chandon...) в стране, были «временно закрыты» с начала марта после полномасштабного вторжения РФ в Украину и введения беспрецедентных санкций.

Фирма Sephora пришла в Россию в 2016 году, купив местный бренд «Иль де Ботэ». К 2022 году в 88 российских магазинах французской компании работало 1200 человек.

Группа LVMH, оборот которой в 2021 году составил более 64 миллиардов евро, не раскрывает объемы продаж своих брендов, но аналитики оценивают оборот Sephora в 8 миллиардов евро. На Россию приходится менее 3% продаж компании, сообщает агентство France-Presse.