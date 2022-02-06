Российский бренд Love Republic представил новую коллекцию Resort 22, а вместе с ней и рекламную кампанию, лицом которой стала модель Симона Куст.

В капсуле представлены oversize-тренчи, кожаные брюки с разрезами, удлиненные кардиганы и костюмы ярких цветов, кроп-топы, боди с вырезами, кожаные брюки с разрезами, атласные юбки с вырезами и блузки, брюки-карго, боди, а также фактурные трикотажные платья с ассиметричными вырезами. Образы дополняют акцентные аксессуары: массивные очки и сумки, отмечает Elle.

Кроме того, в новом сезоне характерные для марки рельефный трикотаж, необычные вырезы и сексуальные силуэты выглядят свежее и новее за счет насыщенных сочных оттенков.

Товары из коллекции Love republic Resort 22 уже доступны на сайте бренда.