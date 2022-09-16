Российская сеть мультибрендовых магазинов одежды, обуви и аксессуаров Street Beat займется развитием собственной одноименной марки одежды, пишет PROfashion.

Как отмечают в компании, большой опыт работы Street Beat со всемирно известными лайфстайл брендами и репутация крупного игрока в индустрии фешен-ритейла позволяет сети выйти на новый уровень развития и предложить покупателям качественной продукт собственного производства.

Ранее, осенью 2021 года, ритейлер выпустил первую коллекцию под брендом Street Beat в коллаборации с Warner Bros. Consumer Products., крупнейшим концерном по производству фильмов и телесериалов. В коллекции были представлены одежда и аксессуары c мультипликационными персонажами Looney Tunes.

Первая самостоятельная коллекция одежды Street Beat включает линейку спортивных костюмов российского производства из 100% хлопковых натуральных материалов с посадкой оверсайз: брюки, шорты, худи и свитшоты. Слоган коллекции «Find your color» отображает широкий цветовой ряд, вдохновленный природными оттенками — «Древесный дым», «Пепельный», «Горчичный», «Какао», «Бургунди» и другие приглушенные цвета.

Бренд планирует развивать и расширять направление собственной торговой марки. Этой осенью Street Beat представит коллекцию верхней одежды и обуви под своими именем. Также компания готовит новые коллаборации, первые из которых увидят свет уже в новом сезоне.