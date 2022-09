The Blueprint объявляет о сделке с командой ресейл-проекта Lots.

Это позволит объединить экспертизу в ритейле и IT-разработке Lots c многолетним опытом кураторства и создания контента The Blueprint, а также привлечь маркетинговую и коммуникационную экспертизу агентства Lunar Hare. В результате сделки читательская аудитория The Blueprint получит прямой доступ к широкому ассортименту локальных фэшн- и бьютимарок, а для брендов откроются новые перспективы в области продаж, коммуникации с высоко-таргетированной аудиторией и построения имиджа. Партнерство стало следующим логичным шагом развития The Blue Store.

В рамках проекта The Blueprint отобрал более 200 локальных фэшн- и бьюти-марок для ознакомительного раздела на сайте, а также запустил успешно функционирующее с июля 2022 поп-ап пространство The Blue Store на территории универмага Trend Island.

Совместное начинание позволит обеим командам построить первую в России шопинг-платформу по принципу экосистемы. В нее войдет онлайн-магазин, офлайн-пространство в Столешниковом переулке, а ресейл-проект Lots трансформируется в раздел pre-owned (подержанный (англ.) - прим. ред.). Таким образом, в The Blue Store будут представлены коллекции локальных фэшн- и бьюти-марок и вещи лучших мировых брендов в виде ресейл-лотов. Избранные вещи локальных брендов, купленные в The Blue Store, также можно будет продать в ресейле.