Американский дизайнер Том Форд принял решение отменить показ коллекции Tom Ford осень-зима 2022, который был запланирован на 16 февраля, последний день Недели моды в Нью-Йорке, сославшись на влияние на бизнес и производство коллекции пандемии Covid-19, пишет Shoes Report.

Том Форд принял решение отменить нью-йоркский показ осенней коллекции 2022 года, первоначально запланированный на 16 февраля. Бренд ссылается на влияние на бизнес и производство коллекции пандемии Covid-19, пишет BOF.

Недавние вспышки болезни, которые затронули разные страны мира, сказались на работоспособности сотрудников его дизайн-студии и ателье в Лос-Анджелесе, а также спровоцировали закрытие заводов в Италии.

«Я невероятно разочарован тем, что не смог провести показ во время недели моды в Нью-Йорке, поскольку я твердо уверен, что живая презентация – лучший способ передать четкое послание сезона, – приводит издание MUR слова Форда. – В течение последнего месяца у нас были внутренние проблемы со многими нашими сотрудниками, заболевшими COVID в нашей дизайн-студии и ателье в Лос-Анджелесе, а также на наших фабриках в Италии. Мы сделали все возможное, чтобы избежать отмены нашего показа в Нью-Йорке, но в итоге столкнулись с печальным фактом, что у нас просто не будет готовой коллекции к Неделе моды в Нью-Йорке».

Отмена показа сильно ударит по американскому модному сообществу. Эксперты обеспокоены возможной отменой других показов. А Том Форд заявил, что представит коллекцию в виртуальном формате тогда, когда она будет готова. О дате презентации объявят в ближайшее время.