Бренд LIMÉ выпустил новый дроп зимней коллекции из линии STUDIO, выполненный полностью в черном цвете. Таким образом дизайнеры смещстили фокус внимания на крой, фактуру и акцентные детали.

В коллекции переосмыслены главные тренды сезона: кроп-топ, блейзер и рубашка представлены на корсетной основе, брюки-скинни дополнены разрезами по бокам, вместо широких брюк пару блейзерам составляют мини-юбки в складку, а сатиновая рубашка украшена перьями. Не обошлось и без самой популярной модели брюк этого сезона — карго. В отличие от спортивных моделей, карго из новой коллекции выполнены из твила с легким блеском, что позволяет составлять с ними нарядные образы для вечерних выходов.

Среди других новинок — ультракороткий твидовый комбинезон с люрексом, мини-юбка с бахромой из кристаллов, юбка макси с высоким разрезом посередине и лонгслив в рубчик со шнуровкой на груди. Монохромные образы дополнены сияющими аксессуарами — серьгами из кристаллов и микросумкой.

Новинки уже представлены в магазинах бренда и онлайн.