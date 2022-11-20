18 ноября в Москве завершился Всероссийский форум лёгкой промышленности «Мануфактура 4.0». Основными темами дискуссий мероприятия стали вопросы эффективных мер поддержки для бизнеса, расширения присутствия российских брендов в ритейле, создания собственного производства, а также способы продвижения бренда и новые стратегии сотрудничества.

В течение двухдневного Форума эксперты отрасли проводили комплексный анализ актуальных изменений во всех сферах легпрома, обсуждали последние тенденции и возможные перспективы, а также обменивались опытом друг с другом. Мероприятие в этом году объединило на одной площадке всех участников рынка: федеральные и региональные органы власти, финансовые институты и банковские структуры, представители ритейла, дизайнеры, производители, торговые сети, СМИ и аналитики российского и международного уровня. Для максимальной доступности и информирования аудитории Форум проходил в двух форматах в офлайн и онлайн, в связи с чем общий охват составил более 80 000 чел.

В рамках пленарной сессии Директор Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Вера Хмырова отметила, что установление прочной связи между всеми участниками рынка, такими, как ритейл, дизайнеры и производители, позволяет дать ту синергию лёгкой промышленности, которая необходима для выхода на новый уровень.

«Объединение сообщества лёгкой промышленности привлечёт новых инвесторов, заинтересованных в том, чтобы произвести новые ткани для потребительского сегмента, которые нужны активно растущему количеству российских производителей», - отметила Директор Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Вера Хмырова.

В свою очередь эксперты подчеркивали необходимость замены российскими брендами ушедших импортных, в связи с тем, что на сегодняшний день механика создания бренда для начинающих участников рынка очевидна. Кроме того, спикерами было отмечено, что участникам рынка необходимы специальные программы и поддержка государства для быстрого движения вперед.

Также одной из актуальных тем на Форуме стало финансирование и меры поддержки лёгкой промышленности. Экспертами было отмечено, что государство для легпрома создало беспрецедентное количество мер поддержки, и легпром ими успешно пользуется.

«Сейчас самое лучшее время для создания новых перспективных предприятий на новых площадках и привлечения финансирования. Если лёгкая промышленность создаёт предприятия по импортозамещению, зная стратегию и рынок сбыта, то любой финансовый институт это профинансирует», - сказала Алла Сбитнева.

Также в программе Форума в Москве прошли и другие тематические сессии по важным направлениям: эффективные каналы и форматы продаж, аналитика потребительского спроса, актуальность маркетплейсов и торговых центров. В рамках сессий эксперты отметили, что, несмотря на рост спроса на одежду российского производства на маркетплейсах, российские производители должны активней конкурировать с производителями из Китая и Турции, которые постепенно заходят на рынок России, а предприятиям легпрома необходимо улучшить планирование ассортимента, дизайн, маркетинг и визуальный брендинг — именно эти инструменты позволят отличаться от конкурентов. Кроме того, спикеры Форума рекомендовали уделять больше внимания потребительскому спросу, и объяснили, что это комплексная задача. Брендам необходимо внедрить и активно использовать персонализацию в маркетинге, чтобы выстроить доверительную коммуникацию с клиентом и предугадать потребности на основании запросов или интересов.