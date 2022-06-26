В одном из специально оборудованных залов паркинга под амфитеатром "Зарядья" московская марка STUDIO 29 представила новую коллекцию одежды и аксессуаров. Дизайнер Таня Фомичёва работала над её созданием и вдохновлялась пейзажами, которые видно из иллюминатора самолёта, оттого и получилось название "Вид сверху".

На подиуме были представлены 27 образов из новой осенне-зимней коллекции, куда вошли базовые, но при этом яркие вещи на каждый день: алые и оранжевые тотал-луки с длинными пальто и брючными костюмами, укороченные рубашки и свитеры, узкие юбки — миди и мини, — асимметричные топы на одно плечо, водолазки и стеганые куртки.

Однотонные и клетчатые пальто отсылали к бескрайним природным ландшафтам. Брючные костюмы и лонгсливы с извилистыми линиями, словно русла рек, облегали тела моделей. Трикотаж в полоску вызывал ассоциации с линией горизонта. Дополняли эти образы тщательно подобранные аксессуары – шапки, шарфы, капоры.

Большое внимание дизайнер уделила актуальным моделям и их крою. Двубортное пальто прямого силуэта с широкими плечами в нескольких цветах идеально впишется в осенний лук на несколько лет вперёд. Брючные костюмы с широкими штанинами – самый актуальный тренд, заменяющий любое платье. Комплекты из денима серого и синего оттенков будут отлично смотреться в любое время года.

Впервые бренд выпустил сумки, которые также представил зрителям во время показа. Модели представляют собой объёмные стёганые клатчи и сумки через плечо. Выполнены они из плащевой ткани в трёх цветах сезона – светло-сером, чёрном и хаки.