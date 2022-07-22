На российском бьюти-рынке пополнение — бренд натуральной косметики okolo. Он доступен в сети магазинов «Золотое яблоко» и на официальном сайте. ‎Философия марки — уважительное отношение к окружающему миру, природе и человеку; безопасная и этичная продукция, стремление оставлять меньший экослед.

В ассортименте — уходовые средства для лица и тела: очищающие средства, тоники и сыворотки, кремы и пилинги. Среди ингредиентов — алоэ вера, кора черной ивы, масло моркови, экстракт гриба, фруктовая вода, гиалуроновая кислота, витамины (от B3 до С и E), а также тыква, гранат, куркума и не только.

«Чтобы создавать косметические формулы с доказанными свойствами, okolo соединяет науку и природу, — говорят в бренде. — База любого нашего продукта — натуральные рабочие ингредиенты, но не менее важен для нас отказ от потенциально опасных компонентов. Мы про прозрачность»‎.

Официальным местом рождения марки числится Швеция, однако в креативной команде okolo — шведы, англичане, русские, швейцарцы, итальянцы и хорваты. «Каждый из них привнес часть своей культуры, и именно поэтому okolo получился таким разноплановым и многогранным», — говорят okolo.