Итоги первого дня еще подводятся, но уже сегодня для ее посещения зарегистрировалось более 4000 профессионалов модного рынка России!

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие:

Вера Хмырова , Директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;

, Директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; Алла Сбитнева , исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка

, исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Андрей Разбродин , президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности СОЮЗЛЕГПРОМ

, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности СОЮЗЛЕГПРОМ Игорь Сурин , президент Российского Союза Кожевников и Обувщиков, Председатель Совета директоров ГК "Русская кожа"

, президент Российского Союза Кожевников и Обувщиков, Председатель Совета директоров ГК "Русская кожа" Александра Сакаева , учредитель и генеральный директор выставочного оператора ShoesStar;

, учредитель и генеральный директор выставочного оператора ShoesStar; Игорь Гуляев, российский дизайнер.

24 августа всех ждет не менее насыщенная деловая программа:

Мастер-класс «Право на моду: как обезопасить себя от споров» Практикум «Как открыть розничный магазин российского бренда в Москве и перевыполнить план продаж на 60% в первый месяц работы. Кейс N.O.M.i НОМИ» Практикум «Трикотажные коллекции – особенности работы с производством» Экспертная сессия «Комплексные решения для трансграничной В2В-торговли с Китаем в условиях цифровой трансформации рынка» Открытый разговор «Франшиза: успешная модель бизнеса или работа на “барина”» Круглый стол «Экологические мотивы – новая тональность».

И уникальный по своей практической направленности и базе знаний поток «Магазин 4:0» сформированный Борисом Агатовым, независимым экспертом по инновациям в ритейле, футурологои и идиологом концепции «Магазин 4:0».

Руководители известных компаний модного ритейла поделятся своей экспертизой.

Посетители первого дня отметили органично и грамотно сформированную экспозицию выставки: где представлено все что нужно для успешного модного магазина.

Особого внимания заслуживает экспозиция из Китая, разместившиеся на площади более 500 кв.м. 31 компания из Поднебесной представили свои коллекции изделий из натурального меха, кожи, верхней одежды и текстиля. Китайская экспозиция сформирована при поддержке CFNA - Китайской Коммерческой Палаты по экспортно-импортным операциям. По первым отзывам - представленные на выставке китайские товары, отличает высокое качество и оригинальные дизайнерские решения.