ФК «Спартак-Москва» и онлайн-платформа Wildberries заключили соглашение о партнерстве.

Начиная с сезона-2023/24 новый технический партнер красно-белых будет поставлять экипировку всем командам клуба. Соглашение рассчитано на три года.

«Мы очень любим спорт, и для нас большая честь стать партнером легендарного футбольного клуба «Спартак-Москва». Уже поддерживаем четыре футбольные команды и одну хоккейную: надеемся, что наш скромный вклад будет способствовать развитию спорта в стране», – рассказала Татьяна Бакальчук, основатель и генеральный директор Wildberries.

«Уверены, что наше сотрудничество будет полезным и плодотворным, – подчеркнул коммерческий директор клуба Рустам Махмутов. – Мы очень рады, что столь крупная онлайн-платформа поддерживает «Спартак». Ожидаем взаимовыгодного партнерства. Отмечу, что логотип Wildberries появится на форме начиная с сезона-2023/2024».

Примечательно, что в августе 2020 года Wildberries стал первым интернет-ритейлером, который заключил спонсорский контракт с другой популярной столичной футбольной командой, став премиальным спонсором ПФК ЦСКА.