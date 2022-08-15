Маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное «Ягодки».

Новое название «Ягодки» размещено на главной странице сайта. На соответствующий запрос, в пресс-службе от официальных комментариев отказались.

На форуме «Неделя российского ритейла 2022» в июне вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отмечал, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями, причем такие названия выбирают даже те бренды, кто полностью производит продукцию на территории страны, чтобы привлечь больше покупателей.

Тогда гендиректор и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук не исключила возможности ребрендинга названия компании на русском языке.

«Мы не подтверждаем, но и не опровергаем возможную смену названия. «Ягодки» – это часть маркетинговой акции «Черная пятница» – распродажи с большими скидками – которая сейчас проходит у нас. В стилистике рекламной кампании был обновлен и сайт», - сообщили в пресс-службе компании Wildberries.