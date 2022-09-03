В конце августа маркетплейс Wildberries стал новым техническим партнером петербургского ФК «Зенит». Буквально за месяц до этого компания объявила о сотрудничестве с московским «Спартаком». Кроме того, платформа работает с московскими клубами «Динамо» и ЦСКА, а также с самарским «Крылья Советов»​.

В рамках партнерства с чемпионом России компания будет поставлять клубу спортивную экипировку на протяжении двух лет.

«Убеждены в больших перспективах этого сотрудничества, потому что нас объединяет главное — любовь к спорту и искренняя преданность делу, а также желание достигать в своей отрасли новых высот. Платформа Wildberries пользуется большой популярностью у россиян за счет богатого ассортимента, удобной доставки, качественного сервиса, и, конечно отношения к своим клиентам и партнерам — ожидаем, что поставка и нашей формы будет такой же быстрой и комфортной», – рассказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Как пишет РБК, по условиям контракта, речь идет об экипировке для всех команд системы «Зенит», «Газпром»-Академии и ее филиалов.

«Мы воодушевлены началом сотрудничества с чемпионом России и футбольным клубом с уникальной историей, который старанием и упорством добивается невероятных успехов, является источником вдохновения для многих жителей нашей страны вне зависимости от возраста. Быть первым значительно сложнее, чем «догоняющим»: это значит соответствовать повышенным ожиданиям аудитории, стать примером для других — с этой задачей ФК «Зенит» успешно справляется благодаря своей сильной команде и тренерскому составу», – отметила основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.

По итогу первых шести месяцев 2022 года оборот маркетплейса Wildberries вырос на 94% год к году и достиг 628 млрд рублей.