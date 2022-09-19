Сервис «Яндекс Маркет» и Британская высшая школа дизайна (БВШД) привлекают внимание к этичному подходу к моде и выпускают ресайкл-коллекцию, которую представят в рамках ярмарки молодого современного искусства Blazar. Событие, генеральным партнером которого выступил «Яндекс.Маркет», пройдет с 14 по 18 сентября в Музее Москвы.

Студенты Британки изготовили 7 образов из коробок и скотча, которые используются для доставки заказов маркета, а также из других канцелярских принадлежностей. Как отмечают в школе, «проект стал творческим вызовом для молодых дизайнеров и платформой для размышлений на тему осознанного потребления».

Совместная работа с БВШД — одна из нескольких инициатив «Яндекс Маркета» в направлении этичной моды. Так, в июне этого года сервис запустил новый раздел «Ресейл», первым партнером которого стала платформа THE CULTT. Сейчас в разделе доступны pre-loved сумки люксовых и премиальных брендов, одежда и аксессуары, а в будущем ассортимент будет дополнен другими категориями.