Владимир Ивкин — врач-дерматолог, косметолог. Специализируется на контурной пластике лица, мезотерапии, биоревитализации, ботулинотерапии, уходовых процедурах для лица, в том числе процедуре DERMAPEN 4, разработке 3-х клеточных университетов мира (США, Великобритания, Австралия), которой владеют в настоящее время всего 5-10 косметологов в России. Является обладателем Премии канала Fashion tv «ЛЕГЕНДАРНЫЙ КОСМЕТОЛОГ-2020» (Fashion Summer Awards 2020). В настоящее время помимо основного вида деятельности и приёма пациентов, работает штатным косметологом канала Fashion tv и участвует в съёмках информационно-развлекательной программы BEAUTY TREND.

Владимир Ивкин поделился с читателями полезными советами, рассказал, что делать, если загар на лицо лёг неравномерно, какой компонент в составе тоника является «злым» для кожи и многое другое читайте в интервью.

- Какие есть средства, чтобы выровнять неравномерный загар на лице (из-за очков)?

Здесь нужно понимать, что, естественно, «дозагореть» в области глаза не получится. В домашних условиях помогут справиться с проблемой лёгкие пилинги на основе лимонной или молочной кислоты. А также, хорошо с этой проблемой справляется скраб для лица Exfoliating Polish от Obadgi. Если мы говорим про посещение косметолога, то идеально подойдут всесезонные пилинги, которые борются с пигментацией и неровным тоном, такие как: PRX-T33, BioRePeelCl3, DSA white.

- Нужно ли пользоваться SPF в пасмурный день?

Самая большая ошибка, которую можно допустить — не нанести SPF в пасмурный день. Кожа подвержена воздействию ультрафиолета даже в пасмурную погоду, а через облака проникает 80% излучения, запускаются свободные радикальные реакции кожи, которые грозят получить доброкачественные или злокачественные образования. Если на открытом солнце мы просто обгораем, то в пасмурную погоду получится этого избежать, но стареть кожа будет ровно с такой же скоростью. Поэтому очень важно заботиться о коже и использовать SPF защиту круглый год.

- Правда ли, что спирт в составе тоника — зло?

Тоник, в составе которого есть спирт — пересушивает кожу. Например, если человек с жирным типом кожи, у которого жидкая себорея, постоянно протирает лицо, используя тоник, то на несколько минут ему хватает облегчения, но на самом деле это самообман,

потому что он загоняет кожу в порочный круг. Жирная кожа становится сверху сухой, а нижние слои находятся в недоумении и выбрасывают ещё больше жира, а кожное сало — это среда для развития бактерий. Своим пациентам я рекомендую использовать тоники без спирта в составе.

- Правда ли, что частая механическая чистка лица приводит к ещё более печальным последствиям?

В последнее время тренды в косметологии идут к тому, что процедуры чистки и пилинга должны быть минимально агрессивными. Поэтому в своей практике я использую ультразвуковую чистку, также добавляю механическую, но исключаю «адские» выдавливания. После моей чистки не требуется проходить период восстановление в неделю или две. Я не одобряю агрессивную чистку лица, потому что такой техникой нарушается кожный барьер, открываются ворота для присоединения бактерий вызывающих прыщи. Особенно опасны грубые чистки делать людям, у которых идёт активная форма акне, так можно ещё больше спровоцировать появление новых воспалительных элементов. Поэтому я приветствую механическую чистку, но в меру. Лучше делать лёгкую ультразвуковую чистку сочетать её с лёгким сезонным пилингом и делать такую процедуру раз в 10–14 дней, курсом из 3-4 –х процедур, далее поддерживающая терапия раз в месяц.

- Заменит ли гидрофильное масло очищающий гель для лица? Что из них эффективнее?

Гидрофильное масло идеально подходит для кожи с повреждённым барьером и сухой. Оно не вызывает чувство стянутости и излишне не стирает защитный слой кожи — кислотную мантию. Но нужно быть аккуратным в выборе средства, не выбирать слишком дешёвое, потому что многие масла обладают комедогенным действием, способны вызывать высыпания. Для жирной кожи очищение гидрофильным маслом не подойдёт, так как в составе средства должны быть кислоты, а не масла, а для сухой и чувствительной масло — идеальный вариант. А также, гидрофильное масло обладает полезным действием не только для лица, его можно применять для головы и тела, особенно тем, кто страдает сухостью, шелушениям