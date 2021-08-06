Итальянский дом Braschi представил в Милане новую коллекцию осень-зима 2021-2022.

Тема сезона - Urban Jungle

Работая над женскими и мужскими образами, креативный директор дома Маурицио Браски вдохновлялся характером современного мегаполиса.

Как всегда, героиня Braschi существует вне привычных условностей. Яркий узнаваемый дизайн выражает философию дома – манифест индивидуальности, чувственная женственность, актуальная в настоящий момент и всегда.

Рафинированная чувственность и в тоже время дерзкий характер, желание жить на высоких скоростях. Этот посыл считывается в силуэтах, цветовой гамме и выбранных материалах.

В коллекции для мужчин представлены пальто и куртки из меха и кожи. Для женщин - классические меховые пальто свободного кроя, приталенные жакеты и короткие куртки.

Акцент в женских изделиях сделан на форме рукава и воротниках. Собранные на плече в пышную сборку рукава создают подчеркнуто женственный и романтичный образ. Воротники, наоборот, отсылают к мужскому костюму и стилю дэнди. Классический поло, шалевый, отложной воротник с лацканами, часто выполненные в контрастном белом цвете, они подчеркивают решительность и нарочитую изящность.

Дом Braschi традиционно демонстрирует искусное мастерство работы с разным мехом - норка, лиса и рысь, деликатный мех шиншиллы. Есть несколько изделий из великолепного соболя – баргузинского белого. Мех последнего – большая редкость, поэтому представляет особую ценность.

Пальто и жакеты из стриженной норки декорированы крупными кристаллами. Те же стразы использованы для оформления массивных акцентных пуговиц. Великолепные пальто и куртки украшены розами, выполненными также из меха, в технике «интарсия».

В коллекции Braschi большое внимание уделяется цвету. Прямая отсылка к теме городских джунглей – узнаваемые животные мотивы: рысь, тигр, леопард, выполненные, в том числе, в нестандартных цветах. На нежном карамельном мехе появляются белые, черные, красные полосы, для белоснежного меха используются контрастные графические элементы более спокойных оттенков.