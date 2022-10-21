Ювелирная компания Mister Diamond рекомендует посетить раздел «Распродажа», в котором представлены брендовые ювелирные изделия в разы дешевле первоначальной цены. Скидки до 80% на более 750 позиций от цен ритейла продлятся до 31 октября.

Раздел «Распродажа» интернет-магазина Mister Diamond – лучшее место для тех, кто не хочет сильно тратиться на эксклюзивные брендовые украшения. В нем размещены лучшие предложения: более 700 ювелирных изделий с драгоценными камнями и десятки мировых брендов.

В каталоге раздела представлены изысканные изделия для особых случаев, а также модели на каждый день:

• кольца с драгоценными камнями;

• колье с бриллиантами, синими и желтыми, сапфирами, кораллами;

• подвески из желтого и белого золота с драгоценными камнями и перламутром;

• браслеты с бриллиантами;

• серьги с жемчугом, сапфирами, бриллиантами.

Подлинность камней в небрендовых украшениях подтверждена опытными геммологами компании, прошедшими аттестацию в Геммологическом центре.

Чтобы не пропустить уникальное предложение, следует следить за обновлениями в разделе «Распродажа», в котором представлены как брендовые, так и небрендовые драгоценные изделия по самым выгодным ценам: misterdiamond.ru

О компании:

Ювелирная компания Mister Diamond занимается реализацией оригинальных брендовых украшений по выгодным ценам. Она ведет свою деятельность на российском рынке вторичных элитных драгоценностей с 2013 года, предлагая покупателям изделия ведущих мировых брендов со скидками. В штат компании входят квалифицированные специалисты, аттестованные в МГУ. Перед продажей каждое украшение восстанавливается до состояния нового в реставрационной мастерской, оснащенной передовым оборудованием. К преимуществам Mister Diamond можно отнести безупречную репутацию, невероятные цены, уникальный ассортимент, высокое качество и идеальное состояние, услуги специализированной ювелирной мастерской, профессионализм сотрудников, возможность торга.