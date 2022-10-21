Средства для ухода за волосами — это уже неотъемлемая часть в быту. Особое внимание уделяется укладке волос, ведь в жизни регулярно происходят ситуации, когда на голове должны царить красота и порядок. Тут на помощь приходят различные стайлинговые средства, среди которых и лаки для волос.

Выбор подходящего лака — не такая простая вещь, как может сначала показаться. Чтобы не навредить своему здоровью и волосам, к покупке требуется отнестись с должным вниманием и подойти к выбору лака для укладки волос комплексно. В статье расскажем, как купить лак для волос.

Шаг 1. Обозначьте цель покупки

Если вам нужна неотразимая прическа для вечернего мероприятия, то можете присмотреться к лакам с сильной фиксацией. Так вы точно не будете переживать, что какой-то непослушный локон испортит весь образ. Для повседневной жизни лак с сильной фиксацией не подойдет, как минимум потому что постоянное использование может навредить вашим волосам.

Шаг 2. Изучите состав

На что еще стоит обратить внимание при покупке? Конечно же, на состав. Плюс-минус у всех лаков для волос компоненты одинаковые. Назвать их полезными, язык не повернется, поэтому следите, чтобы в составе были только безопасные вещества. Если у вас появляются аллергические реакции, то сразу прекратите использовать этот лак и найдите замену. Не рискуйте здоровьем ради красоты.

Шаг 3. Определитесь с бюджетом

А что с ценой? Чем обусловлен факт того, что одна линейка заметнее дороже другой? Стоит ли переплачивать? Безоговорочное «да». Снова внимательно посмотрите на состав: лаки на пропан-изобутане будут дешевле, чем лаки с диметиловым эфиром в составе. Почему же так?

Все просто: лаки на основе пропан-изобутана содержат большое количество спирта, из-за чего сильно сушат волосы, из-за чего структура волос портится и появляется ломкость и сечение кончиков. К тому же спирт склеивает локоны, от чего создается визуальный эффект пленки, волосы неестественно блестят. Спирт также раздражает кожу головы и может закупорить поры, что приводит к неприятным последствиям: возникает перхоть и нарушается работа сальных желез.

Поэтому рекомендуем искать лаки, в состав которых входит диметиловый эфир. Такие лаки удобнее в нанесении, потому что ДМЭ способствует более равномерному распылению. Переживать, что ваши волосы склеятся, тоже не придется, а сам лак полностью смоется после первого похода в душ. Прекрасно, если в составе еще окажутся пантенол, глицерин, аминокислоты и витамины, – эти компоненты нивелируют пагубное влияние. Лучше немного переплатить, зато волосы скажут вам «спасибо»!

Шаг 4. Какой лак купить лучше

Универсального ответа нет. Нужно учитывать тип своих волос, от этого тоже многое зависит.

С густыми волосами справиться труднее, поэтому и лак потребуется с более устойчивым эффектом.

Если вы обладательница ломких волос, то выбирайте лак со слабой фиксацией. Так лишний раз вы не утяжелите свои локоны.

Для сухих волос предусмотрены лаки с увлажняющим эффектом, для лоснящихся — лаки, которые придают прическе объема.

Нужно сохранить цвет после покраски? С этим помогут лаки, которые не вытянут влагу и этим сохранят цвет.

Прислушайтесь к своим волосам, позаботьтесь о них заранее и сразу ищите лаки, подходящие для них.

Шаг 5. Выбор магазина

Теперь возникают вопросы: «Где купить лак для волос?», «Где купить профессиональные лак для укладки?». Здесь уже ответ более очевидный — интернет-магазины, специализированные офлайн-магазины и универмаги. На популярных маркетплейсах представлена куча разных лаков с широким ценовым диапазоном. Вы сможете найти для себя лак, удовлетворяющий вашим требованиям.

Сейчас удобно сразу сравнивать цены онлайн, это позволяет практически моментально найти, где купить лак для волос подешевле. Отзывы покупателей — тоже полезная вещь, так вы для себя поймете, какие лаки купить лучше. Выбирайте более удобный для вас способ покупки, никто ведь не отменял прогулку по магазинам в качестве эмоциональной разгрузки ;)

Не жалейте на себя ни денег, ни времени. Ведь лучшее вложение — в себя любимую.