III Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Индустрия моды: дизайн, мода, образ жизни» подвела итоги. По итогам работы научных секций к выходу готовится сборник статей конференции.

Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н.С. Алфёрова, совместно с Московским Политехническим университетом, подготовили и провели насыщенную деловыми и научными мероприятиями программу, с выступлением известных ученых, преподавателей, специалистов-практиков, дизайнеров и журналистов в сфере моды.

На пленарном заседании конференции ее участников от имени УрГАХУ поприветствовал Долгов Александр Владимирович, ректор УрГАХУ и Пермякова Ульяна Васильевна, проректор по воспитательной работе и проектной деятельности. От имени Московского Политеха с видеообращением выступила Королева Валерия Витальевна, заместитель начальника управления по воспитательной и социальной работе. С презентацией «Индустрия моды как драйвер развития креативных индустрий» выступила Каримова Ирина Юрьевна, ст.преподаватель кафедры «Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии» факультета экономики и управления Московского Политеха.

Далее работа конференции продолжилась по секциям, посвященных различным аспектам развития индустрии моды и креативных индустрий, проблемам разработки и внедрения образовательных программ, социологии моды, культурологии моды и других междисциплинарных сфер исследования. Студенты Московского Политеха, обучающиеся на англоязычных программах, приняли участие в работе секции ”Fashion Industry as a Driver for Creative Industries” на английском языке, и представили свои исследования по трендам развития моды и дизайна в различных странах. От всей души поздравляем наших студентов, победителей конкурса студенческих научных работ:

1. Ильиных Арсений Андреевич, Московский Политех, группа 254-633, тема выступления “CROSS-CULTURAL DYNAMICS AND DIGITAL TRANSFORMATION IN THE RUSSIAN FASHION MARKET: GLOBAL TRENDS, LOCAL IDENTITY, AND CHALLENGES IN THE ERA OF SANCTIONS»;

2. Шамсуддин Ахмед, Московский Политех, группа 254-633, тема выступления “ADVANCING VIRTUAL TRY-ON TECHNOLOGY IN FASHION INDUSTRY: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF DIFFUSION-BASED MODELS»;

3. Буравцов Георгий Сергеевич, Соколов Иван Евгеньевич, группа 254-633, тема выступления “THE INFLUENCE OF MUSIC STARS ON STREETWEAR STYLE”;

4. Сакил Ахаммед, Московский Политех, группа 254-633, “DIGITAL THREADS: BUILDING A SUSTAINABLE AND TECHNOLOGICALLY SOVEREIGN RUSSIAN FASHION INDUSTRY”.

Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н.С. Алфёрова, и Московский политехнический университет отметили высокий уровень подготовки студентов и аспирантов, и их искренний интерес к тематике индустрии моды и креативных индустрий в целом.