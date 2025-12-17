За две недели до Нового года бренд Душегрея в историческом центре Москвы визуализирован легендарный хит «Разноцветные ярмарки»: 18 девушек в оригинальных нарядах в современном русском стиле устроили праздничный флэшмоб в Парке Зарядье, покатались на карусели на Красной площади, раскрасив столичную зиму красотой и национальным колоритом.

Наряды из новой коллекции Душегреи, гармонично сочетающие русский культурный код и современные силуэты, великолепно вписались в антураж новогодней Москвы, в котором вековая архитектура сияет в калейдоскопе гирлянд.

Облачённые в оригинальные пальто и комбинезоны, самобытные косынки, комфортные шапки и роскошные кокошники девушки, словно сошедшие с полотна художника, вдохнули неиссякаемую энергию в серые будни. Среди участниц парада Краса-девиц из модельных агентств «Slavmodels» и «INVmodels» были актрисы Екатерина Копанова и Алёна Чехова, которые являются давними поклонницами отечественного бренда, недавно отметившего 10-летие. Москвичи и гости столицы, кто в это время был в центре Первопрестольной, с удовольствием присоединялись к празднику – записывали видео и фотографировались с моделями в эффектных нарядах на фоне шедевров архитектуры.

В финале флэшмоба все участницы на бравых ретивых конях и расписных санях закружились в карусели под мелодичный бой курантов, снова и снова напомнив о незыблемой связи эпох.

Фотографии – Юлия Ханина