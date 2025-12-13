3 декабря 2025 года в Торгово-промышленной палате Российской Федерации прошёл Круглый стол «Мода и креативные индустрии 2025: как сохранить креативный бизнес в условиях жёсткой экономики», на котором ключевые представители отрасли обсудили вызовы современной модной индустрии и стратегии сохранения креативного ядра отечественных брендов в условиях экономической нестабильности, импортного давления и жёстких коммерческих требований.

Организатором выступила Ассоциация деятелей культуры и бизнеса «Я Лидер» при поддержке Комиссии по развитию проектов креативной (творческой) экономики в Совете по финансовому рынку и инвестициям Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

«Наша задача – определить роль творческих компетенций в трансформации легкой промышленности России, которая переживает не самые простые времена. По данным АСИ, к 2030 году вклад модной индустрии в ВВП России может вырасти до 0,46%, а выручка превысить 1,2 трлн рублей. Как достичь этого результата в сложившихся условиях? С помощью творчества, о чём и поговорим», - заявила основатель события, председатель Комиссии по развитию проектов креативной (творческой) экономики в Совете по финансовому рынку и инвестициям Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Светлана Станиславовна Листопадова.

Программу, включившую треки «Мир после глобализации», «Актуальные вызовы модной индустрии и пути их решения», «Кооперация и коллаборация, меры поддержки», «Практика прогнозирования и изменения рынка» открыл председатель Совета по финансовому рынку и инвестициям, член правления Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Владимир Андреевич Гамза, подчеркнув, что «креативные индустрии – драйвер трансформации российской экономики, требующий активных финансовых инвестиций в человеческий капитал».

Коллегу поддержала председатель Совета по креативным индустриям Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, руководитель Лаборатории по креативным индустриям Московской школы управления «Сколково» Лидия Геннадьевна Рой отметив, что в настоящий момент мода – «законодатель» трендов креативной экономики: «Благодарю за приглашение на столь актуальное событие для развития одной из основных креативных индустрий России! Московская Школа Управления «СКОЛКОВО» как центр развития креативной экономики не могла не принять в нём участие».

Также в Первом треке «Мир после глобализации» выступила вице-президент Русской Ассоциации участников фешн-индустрии (РАФИ) Виктория Олеговна Криворучко, заявив, что важным условием развития индустрии является платежеспособность потенциальных клиентов и покупателей, и, конечно же, экономическая и правовая поддержка от государственных органов: «37 миллиардов рублей – такова доля российского рынка модных индустрий, который пока не готов конкурировать на международном уровне. Помочь может только государство».

К конструктивному диалогу с властью лидеров fashion-экономики призвала и председатель Союза пиарщиков России, директор продюсерского центра «Останкино», руководитель рабочей группы по урегулированию инфобизнеса и блогосферы, заместитель председателя Комиссии по развитию проектов креативной (творческой) экономики в Совете по финансовому рынку и инвестициям Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Мария Евгеньевна Тарханова.

Насыщенным дискуссиями стал Второй трек – «Актуальные вызовы и пути решения», в котором участники обсудили острые внутриотраслевые проблемы: кадровый «голод» и «миграция талантов», «непосильная» налоговая нагрузка и новый закон о рекламе, а также кризис классических каналов сбыта - ритейла, маркетплейсов и соцсетей.

В частности, основательница, креативный директор и дизайнер бренда «Душегрея» Наталья Александровна Новикова, акцентировав внимание на таких минусах традиционного маркетинга как завышенная стоимость и низкое число привлекаемых клиентов, предложила усилить продуктовый маркетинг: «Главная цель моего выступления – помочь креативному бизнесу найти способы выживания во время «охлаждения экономики».

Основательница бренда одежды и ателье Kuvshinova Margarita Маргарита Геннадьевна Кувшинова затронула целый спектр проблем, с которыми сталкиваются владельцы российских авторских брендов, предлагая свою продукцию на маркетплейсах:

«Например, мы столкнулись с такой историей как нечестная конкуренция. Нашу первую серию одежды почти «под корень» выкупили на одном из «маркетов». В течение недели почти все проданное вернулось в качестве «возврата». При этом каждая вещь была либо сильно повреждена или испачкана – то есть, продать ее заново было уже невозможно».

«Если человек «выживает», он не будет заинтересован в салонах красоты, качественной одежде и красивой, эстетичной жизни. Низкий уровень потребительского дохода – вот наша головная боль», – заявил fashion-стилист, визажист, парикмахер, арт-директор и основатель сети «Студии красоты Павла Логунова #ЖИТЬКАКВКИНО» Павел Андреевич Лагунов. Спикер также отметил острый дефицит кадров, связанный с недостаточным уровнем образования молодых специалистов.

Помимо бренд-спикеров в дискуссии приняли участие эксперты. О текущих вызовах модного бизнеса в России рассказала основатель Ассамблеи национального и международного развития бизнеса, эксперт по налогам и юридической защите бизнеса Ольга Анатольевна Малкова, подняв тему повышение ставки НДС, которая в 2026 году составит уже 22%.

Бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию ex-Nike Дания Рустамовна Ткачёва назвала главные «болевые точки» российской fashion-реальности 2025 года: сберегательное потребительское поведение и рост класса «умеренного реализма»; доминирование маркетплейсов с ростом на них комиссии и числа китайских производителей; законодательные ограничения на некоторые соцсети, введенные с 2022 года.

Трек «Практика прогнозирования» – открыл тренд-аналитик, автор курса по прогнозированию трендов в центре развития креативных индустрий Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, специалист по макро-трендам в агентстве Trendsite, лектор российских и зарубежных вузов Станислав Викторович Зимин, обратив внимание слушателей на «побег» квалифицированных креативных кадров: «Молодые люди не видят перспективы работы в России, они массово переезжают зарубеж, чтобы найти достойную и высокооплачиваемую работу. Важно развивать собственный модный бренд внутри Российской Федерации, который будет независим от трендов развития других стран».

Директор по стратегическому маркетингу Brand Analytics, эксперт с 20-летним опытом в области системного маркетинга, а также аналитики данных социальных медиа и СМИ Ольга Сергеевна Андреева представила результаты исследования Brand Analytics «Анализ восприятия культурного кода в дизайне», рассказав об интеграции культурного кода в маркетинговую стратегию как системного элемента и конкурентного преимущества.

Соучредитель и коммерческий директор Fashion Consulting Group, руководитель экспертного совета Института развития креативных индустрий Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ануш Самвеловна Гаспарян раскрыла все этапы отечественной модной эволюции заявив, что за четверть века Россия достигла технологического уровня развития большинства прогрессивных стран.

Основательница и дизайнер бренда премиальной женской одежды Lost Genome Наталья Михайловна Ковшик не только поделилась творческими ноу-хау своей бизнес-модели, но и расставила «правовые акценты» в условиях нынешней модной экономики: «у нас много недосказанностей в законодательстве: тот же закон о рекламе – его функции и методы работы весьма «туманны». О локальных задачах владельцев авторских модных брендов рассказала основатель компании «Aleksandra Levitina Fashion Service» Александра Леонидовна Левитиной.

В качестве модераторов Деловой программы выступили руководитель рабочей группы по развитию моды и fashion-индустрии в России, заместитель председателя Комиссии по развитию проектов креативной (творческой) экономики в Совете по финансовому рынку и инвестициям Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Татьяна Владимировна Андрианова и ответственный секретарь Комиссии по развитию проектов креативной (творческой) экономики в Совете по финансовому рынку и инвестициям Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Александра Анатольевна Македонская.

Почётными гостями мероприятия стали председатель Комитета по развитию креативных индустрий Северной Торгово-промышленной Палаты Мурманской области Юлия Павловна Вяткина, член региональной экспертной группы (Омская область) при Агентстве Стратегических Инициатив (АКИ) Кристина Георгиевна Киричек, а также генеральный директор универмага Trend Island Николай Владимирович Константинов, который отметил «интересный состав спикеров» и добавил, что «Trend Island анализирует около трехсот ИП и ООО одномоментно и видит активное развитие предпринимательства в России».

В завершении Круглого стола «Мода и креативные индустрии 2025: как сохранить креативный бизнес в условиях жёсткой экономики» состоялось подписание полного списка предложений в итоговую резолюцию, а также прошла церемония награждения Лауреатов Национальной бизнес-премии «Международная индустрия моды 2025».