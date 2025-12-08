5 декабря в «Навка Арене» состоялся Всероссийский форум «Репутация», закрепивший за собой статус одной из ключевых дискуссионных площадок страны. Мероприятие федерального масштаба объединило более тысячи участников – от руководителей высшего звена и государственных деятелей до студентов, общественников и представителей креативной экономики – для обсуждения предпочтений по выработке контуров будущего России на основе традиционных ценностей, социальной ответственности, культурного и технологического суверенитета.

Форум «Репутация», проводящийся с 2021 года, давно перерос рамки делового события, превратившись в социально значимую экосистему. Его основная миссия – создание открытой среды для диалога между лидерами бизнеса, государства, экспертного сообщества и талантливой молодежи, что является необходимым условием формирования стратегий устойчивого развития страны, базирующихся на Указе Президента Российской Федерации от 9.11.2022 года № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

В 2025 году организаторы представили новый формат, где деловая программа была органично переплетена с культурной составляющей. Дискуссии плавно перетекали одна в другую: это позволило не только обмениваться мнениями, но и формировать общее ценностно-смысловое пространство.

«Репутация – это не про инновационные технологии. Репутация – это про смыслы и про образ жизни и их сочетание, про миссию, судьбу, отстаивание того, что тебе важно и ценно. И именно отстаиванием смыслов и ценностей сейчас занимается Россия, в том числе на международной арене», – подчеркнула Мария Захарова.

«Я хочу выразить благодарность учредителю форума Анне Русска за то, что она и ее команда не просто проводят очередное мероприятие, а создают тот смысл, который мы сегодня ищем. Репутация должна быть мерилом и профессионализма, и ответственности, и мужского начала. Надеюсь, что в ближайшее время репутация станет оценкой для всех тех, от кого зависит жизнь страны», – также отметил депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов.

Атмосфера живого общения и дискуссионные темы обсуждения привлекли широкий круг заинтересованных сторон: представителей Совета Федерации, Госдумы, Администрации Президента, Правительства РФ, владельцев крупного бизнеса, деятелей культуры, экологов, технологических визионеров, волонтеров, а также сотни студентов из разных регионов страны, для которых форум стал мощным социальным лифтом и возможностью для нетворкинга с уже состоявшимися профессионалами. В форуме приняли участие более двух тысяч человек.

В мероприятии приняли участие: Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, сенатор РФ Инна Святенко, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания РФ Владислав Даванков, депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москвы Татьяна Сизова, российский писатель и китаевед Бронислав Виногродский, телеведущие Анатолий Кузичев, генеральный директор ВЦИОМ Константин Абрамов, меценат, коллекционер, искусствовед Валерий Дудаков, руководитель Федеральной службы по аккредитации Дмитрий Вольвач, заместитель управляющего партнера Группы компаний «Б1» Наталья Старыгина, советник игры Го Антон Румянцев, основатель туристического клуба «Молодость» Алексей Карахан, член совет директоров фабрики Федоскино Евгения Гладкина, российская певица Нюша, поэтесса Анна Егоян, православный священнослужитель Владислав Береговой, председатель Общественно-экспертного совета по национальному проекту «Экологическое благополучию» Рашид Исмаилов, главный управляющий партнер по развитию искусственного интеллекта ВЭБ.РФ Александр Павлов, основатель ГК «Инвеллект» Давид Тащян, писатель и публицист Николай Стариков, профессор Президентской академии (РАНХиГС), председатель совета директоров Центра управления репутацией Антон Назаров, вице-президент, начальник управления устойчивого развития ПАО «Промсвязьбанк» Галина Секиринская, генеральный Директор «Rodina Hotels» Наталья Обыденнова, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев, бизнес идеолог, психолог, автор трилогии «Конституция мира» Константин Саркисян, магистр психологии Ирина Бова, радио- и телеведущий, обозреватель, продюссер Анатолий Кузичев, генеральный директор АНО «Интеграция», Глеб Шагун, руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик, директор научно-исследовательского института «Центр экологической и промышленной политики» Дмитрий Скобелев, основатель винодельни «Николаев и сыновья» Михаил Николаев, основатель и владелец завода природной минеральной воды RusseQuelle Юрий Володин, основатель «Национального творческого агентства», организатор премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса», национальной премии «Товар года», форума «Лидеров фуд-индустрии», фестиваля «Да, шеф!» и портала chef.ru Вадим Зуйков, журналист и радиоведущий Тим Керби, основатель и управляющий партнер агентства «Аппетитный Маркетинг», ведущая программы «Есть где есть» на «Серебряном Дожде» Мария Тюменева, омбудсмен г. Москвы по ИТ и цифровизации, основатель и генеральный директор агентства комлексных ИТ-проектов INPRO.digital Виталий Арбузов, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Директор консорциума «Базис» Арсений Брыкин, директор Московского региона «Билайн» Олег Бирюков и другие.

Программу форума открыла сессия «Россия – уникальная территория», которая началась с исполнения государственного Гимна РФ и была посвящена осмыслению духовного кода, исторического наследия и созидательной силы многонационального народа. Спикеры обсуждали глубинные основы национальной идентичности.

Последующие дискуссии развивали эту тему. На панели «Визионеры: взгляд в будущее» эксперты моделировали вызовы ближайших десятилетий и определяли качества, необходимые новому поколению лидеров.

Практическим воплощением ценностей стала сессия «Благотворительность России: искусство созидания», где говорили о системной помощи как основе сильного общества, отдельно выделяя гуманитарные проекты, включая поддержку участников СВО.

Наиболее философской дискуссией стала беседа «Что такое репутация?», которую провели учредитель форума Анна Русска и китаевед Бронислав Виногродский, рассмотревшие это понятие через призму культурных кодов.

На сессиях «Технологическое превосходство: наука и искусственный интеллект» и «Экологическое благополучие» обсуждались практические пути достижения лидерства в этих стратегических областях. Культурный блок был представлен дискуссиями «Культура и искусство: сохранение и развитие», а также «Культура и влияние общественных лидеров». Участники обсудили, как культурное общество формирует сильную страну с ценностями, патриотизмом, общественными и социальными устоями.

«Мы стоим на пороге новой исторической главы. Наше будущее определяется нашим выбором: преданностью Родине, бережным отношением к человеку и природе. Форум «Репутация» призван служить обществу, создавать нравственный каркас будущего и утверждать ценности, которые становятся основой нашей страны», – задала тон мероприятию его учредитель Анна Русска.

«Каждому человеку, государству, корпорации необходимо думать о репутации – и чем раньше, тем лучше. Форум «Репутация» поднимает важные вопросы. И мое впечатление от уровня его подготовки, уровня экспертов и идей, поднятых на нем, самое высокое», – говорит писатель и публицист Николай Стариков.

Всероссийский форум «Репутация» подтвердил свой статус рабочей платформы национального уровня. Он продемонстрировал высокий запрос на консолидацию общества и стал реальным инструментом для формирования связей и планирования проектов, которые будут определять развитие ключевых отраслей и общественной жизни России.