Анастасия Рыжова покорила сердца жюри на престижном всероссийском конкурсе красоты Мисс Мода Москва 2025, став 2 Vice Miss Fashion Russia 2025.

Финал конкурса состоялся 18 ноября в Москве, на сцену вышли 50 талантливых красавиц из разных городов страны, но именно Анастасия смогла проявить свой неповторимый образ и обаяние, заслужив почётное второе место.

Я понимала уровень конкурса и тщательно готовилась: работала над дефиле, образом и подачей себя. Мисс — это не просто модель, она умеет говорить, вдохновлять и транслирует правильные ценности. Для меня это женственность, красота и мудрость. Я хочу вдохновить девушек не бояться идти вперёд, побеждая своей женской силой», — делится Анастасия

Она уверенно ломает стереотипы о конкурсах красоты: «Я не только красива, но и умна. Сейчас я активно готовлюсь поступать в медицинский университет, чтобы осуществить свою давнюю мечту — стать врачом. Я уверена в себе и готова к новым победам — как в мире красоты, так и в серьёзных профессиональных сферах».

Этим летом Анастасия представляла Россию на международном уровне в Сингапуре, где вошла в топ-10 лучших финалисток конкурса.