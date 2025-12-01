В ресторане «Бериот» на Новом Арбате с большим успехом состоялась церемония награждения финалистов седьмой ежегодной премии The Moscow Life & Business Awards. Ведущим вечера выступил известный продюсер и шоумен Роман Огнев. Мероприятие традиционно объединило лидеров деловой, культурной и социальной сфер столицы, чья деятельность определяет динамичное развитие и уникальную атмосферу Москвы.

Премия отмечает тех, кто своими проектами и идеями делает жизнь мегаполиса комфортнее, ярче и разнообразнее. Символом награды является синий хрустальный кристалл, олицетворяющий совершенство, силу и успех.

Особый шарм мероприятию придали музыкальные и танцевальные номера в исполнении звезд эстрады: Ирины Игнатюк, Оксаны Казаковой, группы «Пятеро», Макса Тимошина, Евгения Гаранина, Анастасии Ковалевой, Максима Завидия, Романа Исаева, Александра Шато, Милы Романиди, Владимира Любича, Георгии Катсивелу, Олеси Лоренс и Александра Матюнина (El Tango de Plata). Артисты подарили гостям незабываемые эмоции и продемонстрировали настоящее мастерство и талант. Кульминацией вечера стало торжественное представление уникального торта от звездного кондитера Ирины Мошкиной - настоящего шедевра кондитерского искусства, объединившего в себе изысканный вкус и эстетическое совершенство.

Поздравляем премиантов The Moscow Life & Business Awards – 2025 с заслуженными наградами:

● ОКСАНА КАЗАКОВА — «Уникальный голос года»

«За безупречную технику, чистоту звучания, изысканную музыкальность и вокальное совершенство».

● ЕВГЕНИЙ ГАРАНИН — «Прорыв года»

«За академический профессионализм, эмоциональную мощь и виртуозное владение голосом».

● АНТОН ИВАНОВ — «Продюсер года»

«За творческое видение, музыкальную интуицию и продюсерский талант».

● ПАВЕЛ КИСЕЛЁВ — «Композитор года»

«За музыкальное наследие, композиторскую индивидуальность и эмоциональную глубину».

● ВЛАДИМИР ЛЮБИЧ — «Голос мира»

«За искренность исполнения, эмоциональную проницательность и гармонию традиций».

● ВОКАЛЬНАЯ ГРУППА «ПЯТЕРО» — «Лучший патриотический клип года»

Клип «Одна и навсегда».

● МАКСИМ ЗАВИДИЯ — «Песня года»

«За создание музыкального хита и музыкальный прорыв года».

● МАКСИМ ТИМОШИН — «Самый романтичный саксофонист»

«За безупречную технику, эмоциональную глубину и романтичность».

● РОМАН ИСАЕВ — «Артист года»

«За творческую смелость, яркую индивидуальность и профессиональное мастерство».

● МИЛА РОМАНИДИ — «Голос-легенда»

«За творческую энергию, уникальный стиль, харизматичность и артистическое совершенство».

● ТЕАТР-СТУДИЯ «EL TANGO DE PLATA» — «Танцевальная школа года»

«За профессиональное мастерство, артистическое совершенство и популяризацию аргентинского танго в России».

● YOUtoo — «Лучший крем для лица с ретинолом»

«За эффективную формулу, бережное обновление кожи и видимый anti-age результат».

● ИЛЬЯ ИСААКОВИЧ ХОРОЛ — Инновационная методика «Мигрени нет»

«За разработку инновационного подхода к лечению мигрени, укрепление здоровья населения и значительный вклад в современную медицину».

● ПАТИМАТ СУЛЕЙМАНОВА — «Лидер индустрии»

«За высочайший стандарт качества в индустрии красоты, безупречный менеджмент и создание эталонного сервиса».

● ОНЛАЙН-ШКОЛА КОНДИТЕРСКОГО ИСКУССТВА ИРИНЫ МОШКИНОЙ

«За авторский подход к преподаванию, лидерство в онлайн-образовании и профессиональное развитие кондитерской индустрии».

● АРЧИ СТЕПАНЯН & ЮЛИЯ ГЕЛЛЕР — «Продюсеры года»

«За создание успешного музыкального лейбла и основание международных проектов «Russian Music Award» и «Diva International».



Карина Мартиросян, основатель DVSTYLEMEDIA.RU, продюсер премии:

«От всей души благодарю наших замечательных номинантов, гостей и артистов — ваша красота, энергия и профессионализм создали неповторимую атмосферу этого вечера. The Moscow Life & Business Awards — это больше чем премия. Это сообщество лидеров, которые каждый день создают ту самую неповторимую атмосферу Москвы — города возможностей, вдохновения и роста. Сегодня мы чествовали тех, чья энергия и профессионализм действительно меняют жизнь столицы к лучшему. Особая магия этого вечера — в удивительной синергии бизнеса, культуры и социальной ответственности. Несмотря на все внешние вызовы, ваша страсть к своему делу, готовность делиться опытом и поддерживать друг друга создали ту самую энергию созидания, ради которой мы и задумывали эту премию. Премия ежегодная, а это значит, что в 2026 году мы встретимся вновь! Приглашаем номинантов и партнеров - вы можете отправить заявку на участие через сайт премии. Мы рады всем! До новых встреч!»