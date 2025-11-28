В Выставочном комплексе Государственного Исторического музея открылась масштабная выставка-инсталляция «Сны Алёны», приуроченная к 25-летию творчества известного российского дизайнера Алёны Ахмадуллиной. Посетители выставки погрузятся в уникальный авторский мир, стирающий границы между модой, искусством и сказкой.

Как отметила сама Алёна Ахмадуллина: «Эта выставка — мой разговор с прошлым и одновременно мой путь в её будущее. В этих образах — то, что делает нас сильнее: корни, труд, красота и мечта».

Выставка ведет зрителя по пути трансформации: от стихии мифа к мастерству ремесла. В этом путешествии материя становится носителем памяти, а язык русских архетипов транслируется через коды высокой моды.

Экспозиция начинается с инсталляции «Медведь и дружина», в которой сила раскрывается как высшая форма заботы в композиции, где Медведь-страж воплощает сакрального хозяина леса, оберегающего границы миров.

Особый диалог с наследием страны выстроен в «Изразцовом зале», где экспонаты дизайнера соседствуют с подлинными историческими изразцами и предметами быта из коллекции Государственного Исторического музея: резные наличники, прялки, кованые сундуки и кокошники. Более сотни экспонатов, многие из которых будут показаны впервые, вступают в диалог с работами Алёны Ахмадуллиной, стирая границы между прошлым и настоящим, традицией и авангардом. Атмосферу аутентичности дополняет стёганая печка, украшенная фирменными принтами, создавая единое пространство, где современный образ встречается с декоративными традициями прошлого.

В зале «Зачарованные» зрителей встречают двенадцать девушек, сцепленных косами — символом женского единения. Их платья, основанные на русской рубахе и расшитые черным крестом, превращают вышивку в трехмерную 3D-структуру. Благодаря дополненной реальности, кресты «прошивают» всё пространство, и комната становится продолжением платья, стирая грань между материальным и цифровым.

Объекты в зале «Лес женщин-птиц», вдохновлены мифологическими птицами Сирином и Алконостом, где концепция WOMANIMAL раскрывается через преображение женщины в тотемное, лесное существо. Пространство, оформленное как сказочный лес создает ощущение погружения в древнее, где миф становится реальностью.

Далее путь лежит в «Жемчужный зал» — пространство света, тишины и рождения нового. Образы, украшенные тончайшей вышивкой в древнерусской технике, будто сотканы из сияния, символизируя чистоту и внутренний свет женщины в момент перерождения.

Центральными арт-объектами выставки стали два знаковых платья: «Божественная Майя» из собрания Государственного Эрмитажа, созданное в 2015 году в память о великой балерине Майе Плисецкой отсылает к одному из самых известных образов балерины – Чёрному лебедю. И инновационное платье «Волшебный лес», рожденное в коллаборации с фармацевтической компанией «Эвалар». Это платье является ярким примером осознанного подхода к творчеству и экологии. Оно было создано из инновационной ткани Tyvek, полученной из переработанных пластиковых упаковок продукции компании.

Выставка «Сны Алёны» реализована при поддержке генерального партнера – Газпромбанка, одного из крупнейших универсальных финансовых институтов России. В своей деятельности Газпромбанк активно поддерживает организации в сфере культуры и искусства.

Технологический партнер выставки – ИТ-экосистема «Лукоморье» (входит в «Ростелеком») создал концепцию дополненной цифровой реальности, работающей через технические устройства. С помощью планшетов, предоставленных брендом техники и электроники restore:, зрители могут «войти» в виртуальное пространство, которое накладывается поверх реальной экспозиции.

Над выставкой работали:



Креативный директор: Алена Ахмадуллина

Продюсеры: Марта Руказенкова, Мария Кожевникова

Дизайнер: София Некрасова

Композитор: Lisokot (Варвара Павлова)

Редактор: Вероника Георгиева

Архитекторы: Катя Бочавар, Кристина Шкварина

Художник по свету: Николай Воробьев

Застройка выставочного пространства: ООО АРТМОНТАЖНИК



Создание арт-объектов:





МОДНЫЙ ДОМ АЛЁНЫ АХМАДУЛЛИНОЙ

Главный дизайнер: Анастасия Пономарева

Художники по костюму: Алексей Бабанин, Дарья Виноградова, Инна Карпова, Даниил Неизвестных, Юлия Шиянова

Конструкторы: Елена Гель, Ярослава Маркелова, Анна Мишина, Наталья Савицкая, Ольга Смольская

Производство костюмов: Татьяна Бочкова, Александра Змунчилло, Ирина Костина, Ольга Кудра, Людмила Пивоварова

Закройщики: Елена Голоухова, Елена Смирнова

Портные: Марина Бычкова, Елена Гейман, Миргуль Долонова, Татьяна Жукова, Татьяна Ивашёва, Екатерина Казакова, Татьяна Каиш, Леонид Калашников, Татьяна Кнюх, Мария Контанистова, Полина Лагутина, Иван Летуновский, Сергей Мерещук, Светлана Спирина

Мастера по вышивке: Елена Амирова, Марина Гусева, Альбина Жерлицына, Елена Захарова, Полина Князева, Ирина Кузнецова, Ольга Москаева, Наталья Романова, Анна Суворова, Ольга Шофорстер

Мастера по меху: Наталья Гришова, Татьяна Назарова

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Генеральный директор Алексей Левыкин

Заместитель генерального директора по экспозиционной и выставочной работе Эльдар Янибеков

Заместитель генерального директора по фондовой работе Марина Чистякова

Хранители выставки: Александра Цветкова, Надежда Иорданская, Ольга Яковлева, ⁠ Анастасия Улитова, Татьяна Иванова, Наталья Виноградова

В подготовке выставки принимали участие:

Рабочая группа: Татьяна Петрова, Мария Лемигова, Надежда Иорданская, Ольга Яковлева, ⁠ Анастасия Улитова, Мария Гришина, Татьяна Иванова, Наталья Виноградова, ⁠ Людмила Дементьева, Лариса Петрова, Наталья Попова

Отдел реставрации фондов: Елена Самойлова, Надежда Николаева, Ольга Никитина, Анна Власова-Климова, Вера Шестак, Екатерина Барабанова, Анна Мамонова, Дмитрий Сорокин, Иван Сорокин, Екатерина Можаева, Максим Бабенко, Роман Темнов, Александр, Оксана Суржок, Козлов, Валерий Алымов, Юрий Журавский

Отдел выставок: Ксения Коловершина

Координатор выставки: Мария Кафарова

Куратор научно-просветительской программы к выставке: Армине Макичян