Санкт-Петербургский Пушкинский фонд, при поддержке фонда «Древо Жизни» представили синтез искусств, где слово Другой Эм встретилось с дизайном Аллы Балагур.

В Государственном музее имени Пушкина состоялся музыкально-поэтический вечер «Красота», ставший пространством гармонии и творческого поиска. Мероприятие, организованное Санкт-Петербургским Пушкинским фондом, при поддержке фонда «Древо Жизни» продемонстрировало, как красота проявляется в разных формах искусства — от слова и звука до дизайна.

Поэтическую составляющую вечера представила Другая Эм. Со сцены прозвучали ее стихотворения из сборника «Красота»: бунтарские и лиричные, полные рефлексии и светлой грусти. Особенностью программы стало их новое звучание в сопровождении классической музыки Шопена, Шуберта и Рахманинова, что придало строкам особую глубину. Как всегда, на концерте Эммы нашлось место для импровизации, подтверждая ее же принцип: «Мы никогда не знаем, чем все закончится».

Параллельно с поэзией гости погружались в мир визуального искусства в фойе музея, где была представлена выставка оригинальных арт-объектов дизайнера Аллы Балагур. Экспозиция включала сумочки-предметы из дерева ручной работы из коллекции «Барышня-Крестьянка», созданной к 20-летнему юбилею творческого пути дизайнера. Каждый объект — это история: сумочка-домик с зажженным светом внутри, сумочка-ведро, сумочка-сундук, посвященная рукоделию. Коллекция, посвященная детству дизайнера и жизни в деревне, символически разделена на четыре времени суток и плавно подготовила зрителей к атмосфере концерта.

Философским центром вечера стала идея внутренней красоты, раскрывающаяся через, казалось бы, сложные и «колючие» формы, подобно чертополоху на обложке книги Другой Эм «Красота». Этот образ стал метафорой всего мероприятия: истинная красота скрыта внутри и требует внимания, чтобы быть раскрытой.

Завершился вечер традиционной автограф-сессией и живым общением творцов со зрителями, что стало еще одним подтверждением главной цели события — дарить людям радость, улыбки и внутреннее счастье через искусство.