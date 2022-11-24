Иногда между люксом и бережливостью можно поставить знак «=». Как в 2022 году в cанкциях решить уравнение: стиль х (одежда + люкс) + экономия = трендовый образ, расскажу в этой статье.

Социальное расслоение общества построило чёткое разделение потребностей и покупательских привычек. Поэтому начало проблем с покупкой брендов одежды потрясло небольшой процент наших людей. Садовод не перестаёт поставлять дешёвый Шанель и доступный Гучи, а с покупкой оригинального Dior и MOSCHINO нужно заморочиться.

Пути приобретения одежды увеличиваются, а некоторые тропинки, которые никуда и не уходили, опять дают о себе знать. Секонды/ресейлы - спасение для одного и обыденность для другого. Если вам не обязательны новые коллекции, ощущение скрипа новой сумки и приятно-пахнущей бумаги, то это вариант.

Красота моей юности была без отличий. За стилем люди шли на рынок. Стилисты - это люди из салона красоты «Багира» и секонды. В эпоху дефицита перекупка была спасением. Правда, новая вещь с картонки на рынке часто не конкурировала с неновой хорошей вещичкой из секонда. Брезгливость, ощущение барахолки не давали покупать «поношенную вещь». Эти места погрязли в ассоциациях с второсортностью и с людьми с низким уровнем дохода. По моим наблюдениям, изменилось мало что. К рынкам присоединились платформы с китайским ассортиментом и русскими брендами. Но перекупка никуда не делась.

Что такое рессейл и зачем секонд

Секонд-хенд - это место, где перепродаются вещи, бывшие в употреблении.

Секонды хороши приобретением вещей разной ценовой категории. Позиции от люкса до ноунеймов с разным качеством можно найти на полках этих магазинов. Раньше для людей с высоким уровнем брезгливости это не очень приятное место. Чтобы найти что-то подходящее, нужно покопаться в горе шмотья. Сейчас в секондах можно найти и вещи с этикеткой, которые ни разу не носились. За образами под конкретные тематики вечеринок тоже туда.

Ресейл - это рынок перепродажи одежды, обуви и аксессуаров.

Глобальное отличие секонда и ресейла - это буквы в названиях. В России даже сейчас употреблять термин секонд-хенд не очень принято, поэтому чаще говорят рисейл-магазины. Но если покопаться, то можно найти небольшое различие, которое есть на российском рынке. На ресейл площадках чаще перепродают вещи категории люкс. На платформах вещи проверяются на целостность и оригинальность. Кроме приятной цены, можно найти Dior 2000-х и разный эксклюзив, который уже не достать.

Ресейл - универсальное место для ценителей и для людей, кто хочет познакомиться с миром люкса.

Отличие в целевой аудитории этих площадок тоже есть. Если в секонд можно сдать что угодно и купить тоже за небольшие деньги, то ресейлы - иная история. Забывать о том, что это люкс, и ждать цены с 90% скидкой не стоит.

Понятие «second hand» появилось ещё в Англии в 40-х годах прошлого столетия, когда короли в награду приближённым дарили свою одежду. Перепродажи сейчас — это целая индустрия, которая хорошо влияет на кошельки и экологию. Зачем выкидывать или хранить что-то что уже не будет использоваться? Можно дать вторую жизнь этой вещичке и порадовать того, кто, возможно, давно за ней охотился.

Популярные секонд-хенды:

No Wave Store. Магазины представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ялте, Севастополе. Классная атмосфера, разная ценовая категория, возрастной диапазон. Есть известные бренды, новые. На сайте указано, что все от официально зарегистрированных торговых марок. Покупатели выделяют в особенности большой ассортимент аксессуаров. ФрикФрак. Это вообще Рай для ценителей винтажа. Тут можно найти вообще всё! В стиле 80-90ых, Чикаго 20х, 60-70х. Этот магазин уже в нулевых облюбовала богема. Сейчас здесь можно найти всё для ретро-вечеринки и для акцента в свой гардероб. Приходить просто посмотреть не стоит. Для удачного похода туда стоит обращаться к помощникам-стилистам этого секонда. Они помогут подобрать для вас нужный образ. Планета Секонд Хенд. Грамотная ценовая политика, поэтому можно найти на любой кошелек и на любой возраст. Сеть магазинов существует 18 лет и пользуется неплохой популярностью и сейчас. Постоянные акции делают покупку винтажных вещей ещё доступнее. Есть американские бренды, европейские. В Москве и области представлены 7 сетевых магазинов. МЕГА-ХЭНД. Вещи поступают напрямую только из Европы. Одежда поступает со стоков и является практически новой. Некоторые модели премиального уровня. Vintage Atelier. Винтажная бижутерия. Обширные коллекции. Туда не получится забежать на 15 минут. Браслеты Givenchy и Dior тоже можно найти. В соц. сетях не всегда представлены все позиции. Для знакомства лучше съездить в сам шоу-рум. Левша. Это место для любителей «советского воздуха». Винтаж, антиквариат и хороший секонт придётся поискать. Самый старый блошиный рынок России: ему почти 200 лет. Fefela Vintage. Европейские девяностые и нулевые. Cream Moscow. Узнаваемые и эксклюзивные одновременно вещи.

Популярные рессейлы:

OSKELLY - интернет-магазин основанный в 2017 году. Удобный сайт, после которого нет вопросов ни для покупателей, ни для продавцов. Платформа ассоциируется с соц. сетью, где можно добавить вещи в виш лист, подписываться на бутики и продавцов. В личном кабинете приходят уведомления о новых поступлениях. На платформе можно общаться, ставить лайки, предлагать свою цену за товар и неплохо экономить. Одежда, обувь, сумки, аксессуары - всё есть для женщин, мужчин, детей разных возрастов. LUXXY - это маркетплейс, где представлены товары от частных владельцев. Проект был запущен в 2016 году. Платформа не продаёт от себя товары, а помогает найти любой брендовый товар и безопасно совершить сделку. Ассортимент широкий, тройная система аутентификации. Есть раздел HOME с винтажными вазами, игрушками, сервизами и многим другим. themarket. Маркетплейс с ассортиментом от кроссовок Nike до сумки Prada. Ценовой разброс большой, поэтому найти можно закрыть запрос. Платформа берёт за сделку комиссию - 12%. THE CULTT - ресейл платформа аксессуаров с селекционным подходом. Основное направление - культовые сумки. Проект молодой, был запущен в 2020, но уже занял своё место в рейтинге хороших ресейлов. В ассортименте есть люкс, сумки из категории «винтаж», сумки нишевых брендов, которые практически не представлены на российском ресейле. Так же на платформе можно найти шелковые платки и украшения из категории «fashion jewelry». Second Friend Store. Первопроходцы на рынке перепродаж брендовых вещей в России. В магазине представлен не только люксовый сегмент. Тут можно найти недорогие бренды, авторские работы и «творения концептуальных дизайнеров». В разделе лукбук можно посмотреть и почитать про определенные коллекции. Есть раздел Not Used, куда попадают исключительно новые вещи. Есть возможность офлайн посетить шоу-рум в Москве. Пиф Паф Супершоп - питерский магазин концепт-стор авангардных брендов. Отличие от других ресейлов - это ценовая политика. Задача платформы — сделать так, чтобы простые люди могли покупать предметы роскоши за доступные деньги.

Секонды/ресейлы были, есть и будут. Ценители винтажа тоже никуда не денутся. Поэтому не бойтесь перепродаж. Пафосно, но винтаж и люкс, да и просто вещь классного бренда с историей - это возможность обрести свой стиль. Долго и непросто, но если потратить на это время, можно получить новое восприятие себя.