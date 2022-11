THE CULTT - ресейл платформа аксессуаров с селекционным подходом. Основное направление - культовые сумки. Проект молодой, был запущен в 2020, но уже занял своё место в рейтинге хороших ресейлов. В ассортименте есть люкс, сумки из категории «винтаж», сумки нишевых брендов, которые практически не представлены на российском ресейле. Так же на платформе можно найти шелковые платки и украшения из категории «fashion jewelry».

Second Friend Store. Первопроходцы на рынке перепродаж брендовых вещей в России. В магазине представлен не только люксовый сегмент. Тут можно найти недорогие бренды, авторские работы и «творения концептуальных дизайнеров». В разделе лукбук можно посмотреть и почитать про определенные коллекции. Есть раздел Not Used, куда попадают исключительно новые вещи. Есть возможность офлайн посетить шоу-рум в Москве.