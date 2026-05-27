8 июня 2026 года гольф‑клуб «Земляничные поляны» под Санкт‑Петербургом станет точкой притяжения для более чем 150 владельцев бизнеса и топ‑менеджеров: здесь пройдёт церемония ежегодной деловой премии «Мосты бизнеса». Событие запланировано сразу после Петербургского международного экономического форума и продолжит его деловую повестку в более камерном, клубном формате закрытого вечера.

Главная сцена праздника — зелёное поле гольф‑клуба, мягкий закат, фуршет и живая шоу‑программа, где деловые переговоры происходят не в переговорной, а за бокалом вина и на прогулке в гольф‑каре. Гостей ждут торжественная церемония, мастер‑класс по игре в гольф и экскурсия по полю — идеальный летний сеттинг для тех, кто ценит неформальный, но по‑настоящему статусный нетворкинг.

В 2026 году премия делает шаг навстречу гольф‑культуре и luxury‑lifestyle: впервые учреждён специальный блок номинаций для гольф‑индустрии, реализованный совместно с федеральным медиа‑агентством PRG.Media. Это закрепляет за «Мостами бизнеса» роль площадки, где спорт, стиль и большие сделки пересекаются в одном пространстве.

Отдельный визуальный акцент вечера — чемпионский кубок ФК «Зенит», завоёванный клубом в мае 2026 года и представленный в качестве символа высших достижений сезона. Главный трофей российского футбола станет частью экспозиции и фоном для фотосессий гостей, подчеркивая спортивный и победный характер события.

По данным организаторов, 83% участников прошлых лет отмечают, что именно офлайн‑формат премии остаётся самым эффективным способом завести нужные знакомства и обсудить новые проекты. В этом году «Мосты бизнеса» обещают стать ещё одной важной страницей делового светского календаря — с продуманной программой, сильным партнёрским пулом и атмосферой по‑настоящему летнего бизнес‑курорта.

В 2026 году стратегическими партнёрами премии выступают ФК «Зенит», Технопарк «Сколково» и АО «Альфа‑Банк». Организатором является журнал BUSINESS CODE — флагман медиахолдинга CODE GROUP с 20‑летней историей и аккредитацией информационного партнёра ПМЭФ.

«Эта премия — наша летопись талантов и идей, которые открывают путь к новым вершинам. Именно на таких событиях рождаются самые прочные деловые связи и находятся партнёры, с которыми хочется идти дальше», — говорит основатель премии «Мосты бизнеса» Олеся Дмитриева.