В основе коллекции, разработанной креативной командой Mr.Doors, арочные элементы- абсолютный тренд в интерьерных решениях. Благодаря многообразию форм, оттенков и фактур у заказчиков появится еще больше возможностей для реализации задуманных пространств детских комнат.

Фасады коллекции Gelato могут быть выполнены с нанесением принтов, а также с современной фрезеровкой «Сантори». Кроме этого, для дополнительного эффекта предлагается использовать новинку Mr.Doors - мягкие стеновые панели, которые не только повысят звукоизоляцию в детской, но и станут в ней ярким дизайнерским решением.

При создании коллекции дизайнеры бренда учли и тот факт, что детские комнаты часто разрабатываются на вырост, поэтому мебель Gelato понравится, как детям, так и подросткам.

Ксения Кузнецова, директор по продукту Mr.Doors:

«Mr.Doors вот уже более 25 лет стремится соответствовать актуальным мировым направлениям в дизайне. На прошедшей в июне этого года юбилейной выставке Salone del Mobile.Milano основными трендами стали сдержанная цветовая гамма, а также тактильность материалов и округлые формы в интерьерах, отсылающие к культовым образцам 70х. Именно они легли в основу коллекции детских комнат Gelato и, я убеждена, что клиенты по достоинству оценят новинку».