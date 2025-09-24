В сердце Москвы, под сводами легендарного зала «Чайковский» отеля Four Seasons состоялось событие, переосмысливающее каноны современной роскоши. «Модные шедевры на Планете OZ» — это не просто вечер высокой моды, а тотальная аура приватности, искусства и исключительных инвестиционных возможностей, собравшая избранных гостей и визионеров.

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ: ВОЛШЕБНИК СТРАНЫ OZ

Вечер открылся выступлением Юрия Евгеньевича Королева, девелопера, общественного деятеля и мецената. Он отметил три ключевых составляющих инвестиционной привлекательности элитного поселка «Эмеральд вилладж» и развеял миф о «красивых картинках» в интернете, по которым часто выбирают объект недвижимости. «Эмеральд Вилладж» — готовой посёлок с безупречной экологией, готовой инфраструктурой и уникальными лесными участками. В период финансового кризиса Юрий Королев рекомендовал вкладывать деньги в землю - исключительно в поселках премиум и элит класса.

В конце своего выступления, Юрий Королев поделился с аудиторией планами о запуске весной 2026 года соцсети нового формата. «Планета Оз» - это экосистема и мессенджер для семьи и бизнеса. Ее главные достоинства - приватность и безопасность в общении, которые будут по достоинству оценены подписчиками.

ВЫСОКАЯ МОДА: ИСКУССТВО ПОДЧЕРКНУТЬ ЛИЧНОСТЬ

Аплодисментами встретили гости дефиле от Sovereign Atelier. Его основательница, Рабиа Халилли, представила новую коллекцию вечерних платьев премиум-уровня и haute couture. Идеальный крой, филигранная работа с линией талии и вытачками, мельчайшие детали ручной работы — каждое платье было создано не для того, чтобы быть просто красивым, а чтобы стать частью индивидуальности своей владелицы.

Вопрос «Кто она, дама сердца?» стал лейтмотивом театрализованного показа Мехового дома FURSAMAZING. В современных дизайн-формах была подчеркнута особая ценность натурального меха: пальто из стриженной норки, нежнейшего соболя и каракульчи нежно-голубого цвета, роскошные кардиганы из длинноворсовой рыси с уникальным пятнистым рисунком. Бренд удивил трогательными образами: девочка в стиле «последнего звонка» с меховой игрушкой вместо классического колокольчика и очаровательный дабл-дресс мамы и дочки в одинаковых шубках. Отдельного внимания заслужили удачные инвестиции в базовый гардероб — кашемировые пальто с элегантными вставками из норки. Технологичным дополнением стал экран с 3D-проекцией, позволивший рассмотреть каждую деталь.