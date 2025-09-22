Осенью мы особенно понимаем верность аксиомы, что «движение – это жизнь!» Занятия спортом в прохладное время года дарят тонус, заряжают энергией и позволяют не поддаваться осенней меланхолии. В коллаборации с Lamoda Sport, belle you запустили совместную капсулу одежды, подтверждающую, что спорт – это приятная часть жизни!
belle & Lamoda — это спортивная база нового поколения: функциональная, технологичная, и эстетичная. Она подойдет для занятий разными видами спорта — легкой пробежки в городском парке, пилатеса, йоги или активной тренировки в зале — при этом она отлично впишется в ваш повседневный гардероб.
Функциональность
Капсула создана из высокотехнологичной микрофибры — биэластичного материала, который:
● подходит для высокоинтенсивных тренировок;
● держит форму и не деформируется со временем;
● устойчив к истиранию;
● отводит влагу и быстро сохнет;
● дышит и дарит ощущение легкости.
Технологичность
При создании капсулы команда экспертов belle you использовала новейшие технологии и разработки, чтобы сделать ваши тренировки и активные будни максимально комфортными:
● плоские швы не сковывают движений;
● лекала учитывают анатомию тела;
● компрессионный эффект мягко подчеркивает фигуру.
Эстетичность
Среди ключевых моделей капсулы можно выделить:
● Лонгслив с короткой молнией и манжетами с прорезями для большого пальца. Защищает от ветра во время пробежки;
● Олимпийка на резинке свободного силуэта с рукавами-реглан не сковывает движений;
● Брюки-клеш с компрессионным эффектом фиксируют талию, дополнительная проклейка под ягодицами создаёт легкий push-up эффект;
● Легинсы с высокой посадкой с эластичным поясом не содержат боковых швов и плотно держат форму;
● Топы и бра: надежно фиксируют грудь, не сдавливая ее.
Цветовая палитра выдержана в оттенках бордового, светло-серого и черного — универсальных и благородных. Эти модели легко комбинировать друг с другом, создавая цельные спортивные образы, которые органично вписываются и в повседневный гардероб.