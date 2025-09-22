Осенью мы особенно понимаем верность аксиомы, что «движение – это жизнь!» Занятия спортом в прохладное время года дарят тонус, заряжают энергией и позволяют не поддаваться осенней меланхолии. В коллаборации с Lamoda Sport, belle you запустили совместную капсулу одежды, подтверждающую, что спорт – это приятная часть жизни!

belle & Lamoda — это спортивная база нового поколения: функциональная, технологичная, и эстетичная. Она подойдет для занятий разными видами спорта — легкой пробежки в городском парке, пилатеса, йоги или активной тренировки в зале — при этом она отлично впишется в ваш повседневный гардероб.

Функциональность

Капсула создана из высокотехнологичной микрофибры — биэластичного материала, который:

● подходит для высокоинтенсивных тренировок;

● держит форму и не деформируется со временем;

● устойчив к истиранию;

● отводит влагу и быстро сохнет;

● дышит и дарит ощущение легкости.

Технологичность

При создании капсулы команда экспертов belle you использовала новейшие технологии и разработки, чтобы сделать ваши тренировки и активные будни максимально комфортными:

● плоские швы не сковывают движений;

● лекала учитывают анатомию тела;

● компрессионный эффект мягко подчеркивает фигуру.

Эстетичность

Среди ключевых моделей капсулы можно выделить:

● Лонгслив с короткой молнией и манжетами с прорезями для большого пальца. Защищает от ветра во время пробежки;

● Олимпийка на резинке свободного силуэта с рукавами-реглан не сковывает движений;

● Брюки-клеш с компрессионным эффектом фиксируют талию, дополнительная проклейка под ягодицами создаёт легкий push-up эффект;

● Легинсы с высокой посадкой с эластичным поясом не содержат боковых швов и плотно держат форму;

● Топы и бра: надежно фиксируют грудь, не сдавливая ее.

Цветовая палитра выдержана в оттенках бордового, светло-серого и черного — универсальных и благородных. Эти модели легко комбинировать друг с другом, создавая цельные спортивные образы, которые органично вписываются и в повседневный гардероб.