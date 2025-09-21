В этом году известный российский бренд Душегрея отмечает сразу две знаковые даты: 10-летие компании и юбилей дизайнера Натальи Душегреи.

11 сентября Душегрея пригласила своих друзей в уникальный колорит Измайловского кремля на показ новой коллекции «Вечорка.ru или пора молодцу жениться». Символично, что для юбилейного торжества был выбран самобытный памятник русскому зодчеству.

Мероприятие посетили много знаменитых гостей, которые являются постоянными клиентами и друзьями бренда: Яна Поплавская, Татьяна Судец, Оксана Сташенко, Елена Борзова, Владислав Шкляев, Юлия Такшина, Екатерина Копанова, Серафима Низовская, певица Матаня, Сергей Балашов, Карина Орлова и другие. PR-директор Душегреи - Ирина Боровлёва.

По традиции дефиле от Натальи Душегреи проходило в увлекательном театрализованном формате: в формате свадебных гуляний. В образах жениха и невесты предстали актер театра и кино, театральный режиссер Максим Метельников и чемпионка Юношеских Олимпийских игр, двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Дарья Дубова.

Режиссёр праздничного дефиле Елена Склярова выстроила концепцию вечера так, что гости чувствовали себя не зрителями, а участниками праздника.

Какая же свадьба без музыки? Музыкальным обрамлением вечера стали произведения композитора Алексея Палагина. Супруг и соратник Натальи Душегреи также в своём творчестве органично синхронизирует национальные фольклорные мотивы и оригинальные авторские импровизации. В финале дефиле прозвучала лирическая композиция Елены Фроловой "Летел голубь".

На Руси вечорки были своего рода «смотром невест»: все девушки точно знали, что никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление, поэтому готовились к этим празднествам основательно.

Вместе со своим коллективом Наталья Душегрея виртуозно соединила традиционные национальные мотивы с инновационными линиями и силуэтами.

Дизайнер своим примером развенчивает миф о том, что «тренды рождаются на Западе», её смело можно назвать трендсеттером: Наталья создаёт тренды, а не копирует чьи-то идеи и мотивы. Душегрея досконально знает культурный код страны, ментальность её жителей и тонко чувствует время.

Вдохновением для создания коллекции «Вечорка.ru» послужил национальный воронежский костюм, борецкая роспись прялок, знаменитый узор «пейсли». К каждому образу специально к показу командой бренда были созданы эксклюзивные кокошники.

Цветовая палитра коллекции «Вечорка.ru» – черный, красный и белый.

Чёрный – символ земли, верность традициям и приверженность «корням», красный –ощущение торжественного праздника и олицетворение красоты, белый – эталон невинности и чистоты.

Уникальная изюминка бренда и неотъемлемая часть ДНК Душегреи – оригинальные авторские принты и художественная стежка: модели приковывают внимание, их хочется рассматривать детально, словно музейные полотна.

Кажется, ещё немного фантазийные персонажи вышивки станут реальностью – воспарят в поднебесье славянские птицы, Сирин и Алконост, на заре заливисто запоют эффектные петухи, а по живописным Российским просторам промчатся ретивые белогривые кони...

Современные фасоны соседствуют с А-силуэтами, универсальное платье-долгорукавка изящно демонстрирует, насколько исторический контекст актуален в эстетике сегодняшнего дня.

Ещё один вневременной акцент: воздушные платья, вдохновлённые народным кроем, создают эффект полёта на «крыльях» свободы.

Бестселлеры бренда – куртки и пальто женственных фасонов как всегда великолепно сочетают изысканную красоту и функциональность. Душегрея бережно заботится не только о «стройных тростиночках», но и о дамах с пышными аппетитными формами.

В коллекции «Вечорка.ru» мелодичные мотивы русских вечорок соединились с динамичным ритмом урбанизированного мегаполиса: словно в культовом фильме Леонида Гайдая открылся портал из летописи времён в наши дни.

Неслучайно мы про Ивана Васильевича и Марфу Васильевну вспомнили: на следующий день после триумфального показа в Измайловском Кремле Наталья Душегрея представила новую коллекцию в рамках фестиваля "Марфа" на Болотной площади.

Юбилей на то и юбилей, чтобы праздновать его не один, а много дней подряд!

18 сентября Душегрея представила коллекцию в Казани в рамках Международной недели моды.

Начиная с этой недели, увидеть новую коллекцию могут все Москвичи и гости столицы: в новом арт-пространстве Душегреи, расположенном на втором этаже офлайн-магазина бренда, открылась выставка, посетить которую могут все желающие.

У каждого есть возможность погрузиться в атмосферу русских вечорок, отпраздновать Масленицу, а также отправиться в путешествие по разным городам и мирам - до встречи в гостях у прекрасной Душегреи!

Колоритом Душегреи вдохновлялась корреспондент Юлия Бурулева

Фото показа – Дмитрий Бабушкин, фото гостей - Ирина Харламова