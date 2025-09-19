Оргкомитет III Национальной премии «Бренд года в России 2025» (brand-award.ru) подвёл результаты предпоследнего в этом сезоне 3-го этапа рассмотрения конкурсных заявок. На победу претендует еще 31 бренд.

«С каждым этапом к нам поступает все больше заявок от российских брендов. При выборе номинантов Экспертное жюри отмечает, что все эти компании ориентируются на актуальные запросы покупателей. Это касается и крупных брендов, и новичков. Поэтому мы и разделили соревнование на две категории (высшую и первую), чтобы создать равные возможности для оценки и награждения. Ведь основная миссия премии - отмечать компании, которые уже показали стабильный успех и заслужили доверие временем, а также поощрить молодые и перспективные», - прокомментировала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России 2025» Ольга Маркелова.

Номинантами 3-го шорт-листа премии «Бренд года в России 2025» стали:

В высшей лиге:

  • АВТОРАДИО в номинации «Радио»
  • АРМЕД в номинации «Товары и приспособления для обслуживания больных, инвалидов и престарелых»
  • БРЕНДОСС в номинации «Маркетплейсы»
  • ООО «Электрорешения» (бренд EKF) в номинациях «Электрокары и электротранспорт», «Электротехнические изделия», «Программное обеспечение»
  • Пегас-Агро в номинации «Машиностроение»
  • в номинации «Мобильные приложения» - Где мои дети и MyGig
  • ANNEN в номинации «Эко-изделия и изделия из тканей натурального происхождения»
  • EUROTRUCK в номинации «Транспортные и логистические услуги»
  • GranFest в номинации «Сантехнические товары»
  • GREENFIELD в номинации «Бытовая химия»
  • ORMATEK в номинации «Товары для сна и отдыха»
  • OXYGEN FITNESS в номинации «Тренажеры для спорта и фитнеса»
  • Rivelato в номинации «Сантехнические товары»
  • Ramili baby в номинации «Товары для новорожденных»
  • Stella-Доступные решения для вашего дома в номинации «Интерьер и декор»

В первой лиге:

  • Панарктик Стар в номинации «Туризм и путешествия»
  • сеть стоматологических клиник «Al’denta» в номинации «Медицинские, фармацевтические и лабораторные услуги»
  • ЖАЙНА. Вкус детства в номинации «Молочная продукция»
  • ANNEN в номинации «Семейный проект»
  • HygFluff в номинациях «Материалы, вещества и средства для медицинских целей», «Бумага, картон и изделия из них»
  • RUSSIAN ART в номинации «Аксессуары»
  • Wollmer в номинации «Бытовая техника, электроприборы»

Специальные номинации:

  • «Агробренд» - Агропромышленная микробиология групп
  • «Бренд-прорыв» - DLYAdaKOJI
  • «Креативный бренд» - modi
  • «Премиум бренд» - МЕБЕЛЬ БРАТЬЕВ БАЖЕНОВЫХ
  • «Продукт нового поколения: инновационные решения» - Пегас-проПоле и LUBRIGARD
  • «Собственная торговая марка» - modi
  • «Социально-ответственный бренд» - Booster Bar
  • «Успешный ребрендинг» - Читай-город
  • «Успешный старт» - GENERICA

Конкурс продолжается, принимаются заявки на участие в 4-ом заключительном отборочном этапе. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов, которая пройдет в ноябре в ГУМе в Москве.

Организаторы и партнеры премии «Бренд года в России 2025»: 

  • Оператор – Агентство Point Passat.
  • Партнеры – АБКР, АКАР, РАМУ, РАФИ.
  • Генеральный аналитический партнер – холдинг РОМИР.
  • Официальный медиапартнер - Медиахолдинг Rambler&Co.