Оргкомитет III Национальной премии «Бренд года в России 2025» (brand-award.ru) подвёл результаты предпоследнего в этом сезоне 3-го этапа рассмотрения конкурсных заявок. На победу претендует еще 31 бренд.

«С каждым этапом к нам поступает все больше заявок от российских брендов. При выборе номинантов Экспертное жюри отмечает, что все эти компании ориентируются на актуальные запросы покупателей. Это касается и крупных брендов, и новичков. Поэтому мы и разделили соревнование на две категории (высшую и первую), чтобы создать равные возможности для оценки и награждения. Ведь основная миссия премии - отмечать компании, которые уже показали стабильный успех и заслужили доверие временем, а также поощрить молодые и перспективные», - прокомментировала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России 2025» Ольга Маркелова.

Номинантами 3-го шорт-листа премии «Бренд года в России 2025» стали:

В высшей лиге:

АВТОРАДИО в номинации «Радио»

в номинации «Радио» АРМЕД в номинации «Товары и приспособления для обслуживания больных, инвалидов и престарелых»

в номинации «Товары и приспособления для обслуживания больных, инвалидов и престарелых» БРЕНДОСС в номинации «Маркетплейсы»

в номинации «Маркетплейсы» ООО «Электрорешения» (бренд EKF) в номинациях «Электрокары и электротранспорт», «Электротехнические изделия», «Программное обеспечение»

в номинациях «Электрокары и электротранспорт», «Электротехнические изделия», «Программное обеспечение» Пегас-Агро в номинации «Машиностроение»

в номинации «Машиностроение» в номинации «Мобильные приложения» - Где мои дети и MyGig

и ANNEN в номинации «Эко-изделия и изделия из тканей натурального происхождения»

в номинации «Эко-изделия и изделия из тканей натурального происхождения» EUROTRUCK в номинации «Транспортные и логистические услуги»

в номинации «Транспортные и логистические услуги» GranFest в номинации «Сантехнические товары»

в номинации «Сантехнические товары» GREENFIELD в номинации «Бытовая химия»

в номинации «Бытовая химия» ORMATEK в номинации «Товары для сна и отдыха»

в номинации «Товары для сна и отдыха» OXYGEN FITNESS в номинации «Тренажеры для спорта и фитнеса»

в номинации «Тренажеры для спорта и фитнеса» Rivelato в номинации «Сантехнические товары»

в номинации «Сантехнические товары» Ramili baby в номинации «Товары для новорожденных»

в номинации «Товары для новорожденных» Stella-Доступные решения для вашего дома в номинации «Интерьер и декор»

В первой лиге:

Панарктик Стар в номинации «Туризм и путешествия»

в номинации «Туризм и путешествия» сеть стоматологических клиник «Al’denta» в номинации «Медицинские, фармацевтические и лабораторные услуги»

в номинации «Медицинские, фармацевтические и лабораторные услуги» ЖАЙНА. Вкус детства в номинации «Молочная продукция»

в номинации «Молочная продукция» ANNEN в номинации «Семейный проект»

в номинации «Семейный проект» HygFluff в номинациях «Материалы, вещества и средства для медицинских целей», «Бумага, картон и изделия из них»

в номинациях «Материалы, вещества и средства для медицинских целей», «Бумага, картон и изделия из них» RUSSIAN ART в номинации «Аксессуары»

в номинации «Аксессуары» Wollmer в номинации «Бытовая техника, электроприборы»

Специальные номинации:

«Агробренд» - Агропромышленная микробиология групп

«Бренд-прорыв» - DLYAdaKOJI

«Креативный бренд» - modi

«Премиум бренд» - МЕБЕЛЬ БРАТЬЕВ БАЖЕНОВЫХ

«Продукт нового поколения: инновационные решения» - Пегас-проПоле и LUBRIGARD

и «Собственная торговая марка» - modi

«Социально-ответственный бренд» - Booster Bar

«Успешный ребрендинг» - Читай-город

«Успешный старт» - GENERICA

Конкурс продолжается, принимаются заявки на участие в 4-ом заключительном отборочном этапе. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов, которая пройдет в ноябре в ГУМе в Москве.

Организаторы и партнеры премии «Бренд года в России 2025»: