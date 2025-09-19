Оргкомитет III Национальной премии «Бренд года в России 2025» (brand-award.ru) подвёл результаты предпоследнего в этом сезоне 3-го этапа рассмотрения конкурсных заявок. На победу претендует еще 31 бренд.
«С каждым этапом к нам поступает все больше заявок от российских брендов. При выборе номинантов Экспертное жюри отмечает, что все эти компании ориентируются на актуальные запросы покупателей. Это касается и крупных брендов, и новичков. Поэтому мы и разделили соревнование на две категории (высшую и первую), чтобы создать равные возможности для оценки и награждения. Ведь основная миссия премии - отмечать компании, которые уже показали стабильный успех и заслужили доверие временем, а также поощрить молодые и перспективные», - прокомментировала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России 2025» Ольга Маркелова.
Номинантами 3-го шорт-листа премии «Бренд года в России 2025» стали:
В высшей лиге:
- АВТОРАДИО в номинации «Радио»
- АРМЕД в номинации «Товары и приспособления для обслуживания больных, инвалидов и престарелых»
- БРЕНДОСС в номинации «Маркетплейсы»
- ООО «Электрорешения» (бренд EKF) в номинациях «Электрокары и электротранспорт», «Электротехнические изделия», «Программное обеспечение»
- Пегас-Агро в номинации «Машиностроение»
- в номинации «Мобильные приложения» - Где мои дети и MyGig
- ANNEN в номинации «Эко-изделия и изделия из тканей натурального происхождения»
- EUROTRUCK в номинации «Транспортные и логистические услуги»
- GranFest в номинации «Сантехнические товары»
- GREENFIELD в номинации «Бытовая химия»
- ORMATEK в номинации «Товары для сна и отдыха»
- OXYGEN FITNESS в номинации «Тренажеры для спорта и фитнеса»
- Rivelato в номинации «Сантехнические товары»
- Ramili baby в номинации «Товары для новорожденных»
- Stella-Доступные решения для вашего дома в номинации «Интерьер и декор»
В первой лиге:
- Панарктик Стар в номинации «Туризм и путешествия»
- сеть стоматологических клиник «Al’denta» в номинации «Медицинские, фармацевтические и лабораторные услуги»
- ЖАЙНА. Вкус детства в номинации «Молочная продукция»
- ANNEN в номинации «Семейный проект»
- HygFluff в номинациях «Материалы, вещества и средства для медицинских целей», «Бумага, картон и изделия из них»
- RUSSIAN ART в номинации «Аксессуары»
- Wollmer в номинации «Бытовая техника, электроприборы»
Специальные номинации:
- «Агробренд» - Агропромышленная микробиология групп
- «Бренд-прорыв» - DLYAdaKOJI
- «Креативный бренд» - modi
- «Премиум бренд» - МЕБЕЛЬ БРАТЬЕВ БАЖЕНОВЫХ
- «Продукт нового поколения: инновационные решения» - Пегас-проПоле и LUBRIGARD
- «Собственная торговая марка» - modi
- «Социально-ответственный бренд» - Booster Bar
- «Успешный ребрендинг» - Читай-город
- «Успешный старт» - GENERICA
Конкурс продолжается, принимаются заявки на участие в 4-ом заключительном отборочном этапе. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов, которая пройдет в ноябре в ГУМе в Москве.
Организаторы и партнеры премии «Бренд года в России 2025»:
- Оператор – Агентство Point Passat.
- Партнеры – АБКР, АКАР, РАМУ, РАФИ.
- Генеральный аналитический партнер – холдинг РОМИР.
- Официальный медиапартнер - Медиахолдинг Rambler&Co.