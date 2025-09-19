Закрывающим показом расписания сторонних площадок Московской недели моды 2025 стал показ модного бренда Vladislav Ananishnev. Для показа была выбран объект культурного наследия федерального значения, построенный в 1954 г. по проекту архитектора А. И. Зайцева при участии И. С. Телятникова, — павильон 44 Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), основанной в 1939 г.

Бренд «Vladislav Ananishnev» провёл в финале недели моды модный ивент, состоящий из трёх частей:

Исторический арт-перформанс

На ВДНХ уже более 85 лет демонстрируют достижения народного хозяйства стран СНГ. Бренд Vladislav Ananishnev не стал исключением. Владиславом Ананишневым был задуман исторический арт-перфоманс как показ мод, который традиционно начался с fashion film. На экране была продемонстрирована короткая версия фильма «The History of the Brand Vladislav Ananishnev» (2024, Россия), во время которого на подиум вышли модели в нарядах, сшитых Китовой Надеждой (1918-2017) в период 1950 -2010 гг., держа в руках картины и настольную салфетку, ей также вышитые, и грамотами 1950 и 1958 гг. Последней на подиум вышла Ананишнева Ирина (дочь Надежды Китовой и мама Владислава Ананишнева) с вышитой картиной подковы в цветах, символизирующей на Руси удачу, счастье, оберег от бед и нечистой силы, плодородие и благоденствие. Существует древнеславянская легенда, в которой богиня удачи Фортуна подарила кузнецу Ратибору золотую подкову и сказала: «Повесь в доме рожками вверх, и дом твой будет всегда в достатке». Стоит отметить, что павильон № 44– ближайший на ВДНХ павильон в пешей доступности к Леоновскому кладбищу, где и похоронена Надежда Китова.

Показ коллекции «Московская неделя моды 2025»

Фотосессия коллекции прошла в том же павильоне на ВДНХ в мае 2025 г., после чего она была отправлена на конкурс Московской недели моды вместе с площадками для проведения (на выбор: ВДНХ, Галерея «Арт-Коммуна» Евразийского художественного союза, членом которого является Ананишнев Владислав, и др.). В рамках дефиле модели представили на историческом паркете среди лепнины и колонн образы бохо-шика коллекции, ведь Владислав Ананишнев также является Главным редактором Журнала «Богема» / La Boheme Magazine.

Музыкальным сопровождением показа стали хиты участников проекта «Голос»: Влада Зотова и Максима Завидии (трехкратный финалист Евровидения), а также финалистки Муз-раскрутки на телеканале МУЗ ТВ Sandra TOP. Открыл и закрыл показ музыкальный дуэт BUSHRA & YOEL — Бушра Махфуд и Йоель Ромеро.

Music Box Party

Владислав и Ирина Ананишневы учились в государственных музыкальных школах по классу фортепиано, поэтому музыка неразрывно связана с семейным творчеством. По традиции в финале большого события должна быть афтепати или вечеринка, тем самым В. В. Ананишнев привлёк телеканал Music Box, лейбл PALLY MUSIC и музыкальных продюсеров. На Music Box Party выступили Роман Исаев, Kseniya Bellavita, Захар Зайцев, BUSHRA & YOEL, Rina, а открыл программу участник Славянского Базара Vlad Zotov.

Ведущей модного ивента стала руководитель Neva Fashion Week (г. Санкт-Петербург), дизайнер бренда Rina Collection, лауреат премий La Boheme Awards, певица Rina — Екатерина Иванюшкина.

В модном ивенте участвовали выходцы и граждане разных стран: Кубы, Сирии, Конго, Ирана, Финляндии и, конечно, России. В качестве моделей в том числе были ex-главный редактор ТВ-канала FashionTV Инна Сигле, телеведущая Наталья Зотова, дизайнер бренда «NK Fashion» — участник Недели моды в Москве в Гостином дворе Наталья Касьянова, модель- лауреат премии La Boheme Awards АннаБелль Нильсен, а среди гостей были замечены Сергей Рзаев (РГУ А.Н. Косыгина), Игорь Булгаков (актер), Полина Ховрачева (Procapitalist.ru).

Бренд Vladislav Ananishnev выражает благодарность за проведение показа: Наталье Палиновой, Ольге Пантелеевой (Хорошиловой), Ларисе Шарин, Лале Талышхановой, Наталье Касьяновой, Анжеле Шилиной, Екатерине Новиковой, Евгении Охотник, Артёму Верховцеву, Кириллу Палинову, Евгении Санинской, Галине Матюшовой и др.

Информационными партнерами ивента выступили модные СМИ — лауреаты Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено» от НАИМ: РИА МОДА, Procapitalist.ru, La Boheme Magazine.

Бренд «Vladislav Ananishnev» — бренд с семейной историей, вошел в ТОР-100 всероссийского конкурса «Код моды» (Неделя моды в Москве, Британка и др., 2021 г.); принимал участие в маркетах Московской недели моды 2023, Российской неделе искусств 2023, Российской премии искусств 2023, Российской неделе фотографии 2025; в выставках в Индии, Китае, Турции, Танзании, Малайзии; лауреат премий в области красоты и здоровья «Грация» 2025, Neva Fashion Awards от Neva Fashion Week; фильмы Бренда находятся в IMDb; является официальным модным брендом Международного кинофестиваля Журнала «Богема» / La Boheme Cinema.

Руководителем бренда является Ананишнев Владислав, лауреат премии международного телеканала FashionTV.

Организатор модного ивента ООО «Москластер». Московская неделя моды проводится Фондом моды при поддержке Правительства Москвы.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=NfLDl2a_k2k&t

Фото: https://vk.com/album-210709673_310956312

#vladislavananishnev #московскаянеделямоды